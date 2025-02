Presunta truffa del pellet: 60 cittadini truffati si costituiranno parte civile

Una sessantina le persone che si costituiranno come parte civile nella prossima udienza vittime di una presunta truffa della vendita del pellet.

Ieri in Tribunale a Savona davanti al giudice Veronica Desei, si è tenuto il predibattimento del processo penale nel quale sono imputati Giovanni De Micheli, difeso dall'avvocato Bruno Celentano, Massimo Eugenio Gambetta e Giuseppe Bronzi assistiti dal legale Walter Laganà e Fabrizio Cavazza, avvocato Giovanni Codastefano.

Le indagini nascono da un'attività della guardia di finanza di controllo su due società. Nel corso delle operazioni le fiamme gialle savonesi avrebbero riscontrato anomali bonifici sui conti dell'azienda Delta Srl con spostamenti poi di denaro in altri conti.

Le somme dei bonifici, circa 200-250mila euro, sarebbero state corrisposte da diverse persone che avrebbero acquistato il pellet ma che non lo avrebbero mai ricevuto.

A fare da tramite con gli acquirenti De Micheli che da tempo era una sorta di "uomo di fiducia" per molti cittadini di comuni di Cengio, Millesimo, Cairo e Altare e che comprando diverse quantità di pellet, in quel periodo con prezzi alle stelle, riusciva a far risparmiare ingenti soldi.

Le persone corrispondevano le somme a De Micheli e il combustibile è sempre arrivato a destinazione con nessuna lamentela. Molti infatti soddisfatti si rivolgevano a lui ed era nata una sorta di tam tam con un gruppo di nutrito di persone pronte ad acquistare.

Successivamente De Micheli era stato coinvolto nel 2022 da Bronzi e Gambetta nella società Delta Srl per dare vita a questa operazione che con l'azienda sarebbe stata più "strutturata".

De Micheli (entrato come socio con il 2%) avrebbe così fatto sempre da "collettore" con le persone ma avrebbe consigliato agli stessi di non consegnare più a lui le somme ma ad effettuare i bonifici direttamente alla società.

Il problema però è che il pellet ordinato non sarebbe mai stato consegnato (nel periodo da maggio ad agosto 2022).

La guardia di finanza avrebbe quindi poi tracciato i soldi in uscita dai conti della Delta Srl e sarebbero partiti gli accertamenti coordinati dal Pm Luca Traversa.

Nel luglio del 2023 poi lo stesso Micheli (che di tasca sua avrebbe risarcito alcuni clienti che avevano pagato direttamente a lui e non avevano ricevuto il pellet) si sarebbe presentato spontaneamente dai carabinieri per formalizzare un'auto denuncia spiegando tutta l'operazione.

L'udienza è stata rinviata a maggio e dovrebbe verificarsi la costituzione di tutte le parti civili.