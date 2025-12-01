Albissola, scattati i lavori per un nuovo impianto semaforico a chiamata sull'Aurelia

Sono scattati la settimana scorsa e dureranno fino al prossimo 23 dicembre i lavori per l'installazione di un impianto semaforico a chiamata sull'Aurelia nella zona del Prana ad Albissola Marina.

Sul tratto saranno presenti i movieri per regolare il traffico a senso unico alternato.

Il posizionamento dell'impianto semaforico è stato disposto per garantire la massima sicurezza dei pedoni che usufruiscono dell'attraversamento sulla statale.

La settimana scorsa sono partite le prime lavorazioni che riguardano i tagli e gli scavi necessari alla posa dei sottoservizi per il funzionamento degli impianti.

"Questa prima fase di lavori, che sarà svolta secondo le prescrizioni richieste da Anas che è l'ente gestore del nostro tratto di Aurelia, è la più difficoltosa e durerà alcuni giorni creando sicuramente qualche disagio di cui ci scusiamo anticipatamente e rendendo probabilmente necessaria l'istituzione di un senso unico alternato almeno fino alla conclusione di questa prima tranche di scavi - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - Tra l'altro approfitteremo di questo intervento anche per realizzare una griglia per la raccolta delle acque piovane dall'attraversamento pedonale lato Prana che oggi è totalmente mancante".