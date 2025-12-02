Oggi, 2 dicembre, è la Giornata mondiale del dono: ecco perché festeggiare

Oggi, 2 dicembre, in tutto il mondo si celebra il Giving Tuesday, la Giornata Mondiale del dono, nata per sensibilizzare sull’importanza del gesto di generosità e per promuovere la cultura della solidarietà. Un sorriso in più a uno sconosciuto, un po’ del proprio tempo dedicato al volontariato, partecipare economicamente a un progetto etico, regalare un fiore. Questi sono tutti doni che possono fare la differenza e contribuire, in modo concreto, alla costruzione di un mondo più giusto e solidale. Su queste basi nasceva nel 2012, a New York, il più grande evento internazionale orientato a diffondere l’attitudine ad essere altruisti, per contrastare il consumismo folle dei nostri tempi, incarnato dal Black Friday e dal Cyber Monday.

Oggi, dopo oltre dieci anni, quell’invito a donare e ad attivarsi per la cura del prossimo e dell’ambiente è diventato un movimento globale di solidarietà, una controcultura, un modo alternativo di pensare e fare, che va nella direzione opposta rispetto all’individualismo e al consumismo e che incoraggia la cooperazione tra le persone e la pratica del dono, coinvolgendo oltre 90 paesi nel mondo e milioni di cittadini.

In Italia il Giving Tuesday è organizzato e promosso, dal 2017, dalla Fondazione AIFR, che sin dall’inizio ha voluto mettere in luce l’impegno del Terzo Settore, invitando inoltre le persone a sostenere l’impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità. L’iniziativa ha il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Assifero, ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser) e CSVNet.

In questo contesto è importante informare e sensibilizzare sull’importanza del dono come cultura e sulla necessità di una solidarietà che si esprima tutto l’anno, e non solo in occasione di una ricorrenza.