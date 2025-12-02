Savona, Italia Viva: “Le accuse di Invernizzi sulla sicurezza sono farneticanti”

“Riteniamo che le dichiarazioni in tema di sicurezza fatte dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Invernizzi, siano farneticanti, assolutamente inveritiere e meramente poste a scopo propagandistico. L'Amministrazione guidata da Marco Russo, infatti, ha investito fondi ingenti per implementare la videosorveglianza in moltissime parti della città, soprattutto in quelle che ne erano prive”.

Lo afferma in una nota Matteo Calcagno di Italia Viva Savona.

“Da ultimo . prosegue -, in ordine di tempo, è stata stanziata la somma di 90.000 euro dell'avanzo di amministrazione finalizzato alla realizzazione di progetti già presentati in Prefettura e che verranno realizzati nei prossimi mesi”.

“Risulta oltremodo non veritiera l'affermazione sulla condizione di ‘buio’ nelle vie e nei parchi di Savona – aggiunge -, è stata, infatti, l'attuale amministrazione, ad aver sbloccato, dopo anni di stallo, il progetto Elena che porterà alla sostituzione di tutti i punti luce della Città con nuove tecnologie Led molto più efficienti che coniugano una maggiore intensità di illuminazione con un minor dispendio di energie e di denaro”.

“Crediamo che non serva alimentare polemiche sterili e strumentali come quelle poste dal consigliere Invernizzi, bensì, che sia necessario lavorare tutti, insieme, ognuno nel proprio ruolo, unitamente alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e a tutti coloro che sono preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per migliorare la vivibilità delle nostre Città. La sicurezza non può e non deve essere terrena di scontro per fare propaganda politica ma deve essere un pre-requisito per il bene di tutte le nostre comunità, indipendentemente da quale sia il colore politico delle coalizioni che le governano. Su questo tema cruciale il sindaco, l’assessore Pasquali e tutta la Giunta, ognuno per la propria parte di attività amministrativa, stanno lavorando dall’inizio del mandato e il loro impegno è massimo”, conclude.