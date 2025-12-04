 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 08:00

Albenga, concorso nel settore Turismo: all’esame orale passa una sola candidata

Dopo mesi di polemiche e anomalie, si è concluso il concorso per Operatore Esperto nel settore Turismo al Comune ingauno. Solo una candidata ha avuto accesso la prova orale finale

Si è chiuso l’iter di selezione per il concorso pubblico per l’assunzione di un Operatore Esperto nel settore Turismo al Comune di Albenga: all’esame orale finale ha avuto accesso una sola candidata. 

Il concorso, bandito a fine 2024, era stato annullato a luglio a causa di irregolarità: ritardi nella pubblicazione dei risultati, criteri di valutazione applicati in modo scorretto e somma indebita del punteggio della prova pratica con quello dell’orale. Dopo la nomina di un nuovo presidente della commissione e la revisione dell’intera procedura, sette candidati erano stati riammessi alle prove successive.  Dei sette, solo tre si sono presentati alla prova pratica: due non hanno superato l’esame, lasciando spazio a una sola candidata per l’orale finale. 

La Commissione dovrà ora ratificare l’esito e il Comune pubblicare la graduatoria definitiva. Solo allora sarà possibile ufficializzare il nome della vincitrice, rispettando le norme di trasparenza sui concorsi pubblici.

Maria Gramaglia

