Savona, qualificazione dei giardini via Verdi : Raimondo (Patto per Savona): “Interventi dei volontari momenti di socializzazione”

Grazie alla fruttuosa collaborazione tra i numerosi cittadini di Villapiana, il Comitato di quartiere e l'amministrazione comunale quest'anno si è avviato ad un percorso di riqualificazione dei giardini di via Verdi.

Sul tema interviene la consigliera comunale Eleonora Raimondo del Patto per Savona. “Dal confronto con i cittadini sono emersi bisogni e priorità degli interventi, alcuni dei quali realizzati attraverso il patto di collaborazione firmato tra cittadini e amministrazione comunale- dice Raimondo - .Numerosi, seppur non ancora risolutivi sono stati gli interventi dell'amministrazione: sistemazione del sistema di irrigazione, primo passo per poter valutare quale intervento possibile per il ripristino del manto erboso, sistemazione dell'arredo urbano tavoli e panche -anche da parte del Comitato di quartiere- messa in sicurezza dei giochi lato via Alessandria, rifacimento ringhiera di protezione e infine sostituzione del palco”.



“Questi uniti ai molteplici interventi di pulizia - prosegue Raimondo - all'aver ridipinto staccionata e panchine, risistemato gli arredi urbani hanno reso il parco un luogo più bello e più sicuro in quanto maggiormente abitato. Altre richieste effettuate e accolte dal Comitato di quartiere e in attesa di realizzazione riguardano la sistemazione ulteriore di alcuni giochi”.



“Voglio aggiungere che gli interventi effettuati dai volontari – conclude Raimondo - hanno permesso di andare ben oltre la riqualificazione urbana, sono stati veri e propri momenti di socializzazione, di riappropriazione degli spazi, di progettazione di nuovi significati ad essi attribuiti (come la decisione di dipingere di rosso una panchina all'interno dei giardini). Questo è segno che quando l'amministrazione ascolta e crea condizioni favorevoli e i cittadini mettono a disposizione tempo competenze ed energie i territori ne beneficiano e migliora la qualità della vita al loro interno.

La strada è ancora lunga? Certamente! Ma come consiglieri del Patto per Savona, abbiamo creduto promosso e sostenuto questo questo modo di operare convinti che produca risultati più duraturi ed efficaci”.