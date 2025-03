Savona si prepara al verdetto: mercoledì 12 marzo, alle 11:30, sarà proclamata la città capitale della cultura 2027

"In questi giorni mi viene in mente quando due anni fa siamo partiti dissi che per Savona il percorso sarebbe stato più importante dell’esito. Oggi possiamo dire che il percorso è stato straordinario, perché ha prodotto un dossier di altissimo livello che è stato apprezzato anche a livello nazionale e perché tutta la città si sente coinvolta intorno ad esso".

Il sindaco di Savona Marco Russo mercoledì 12 sarà a Roma, al ministero della Cultura dove, alle 11,30, il ministro Alessandro Giuli proclamerà la città che sarà Capitale italiana della cultura 2027. Nella Sala Spadolini del Ministero ci saranno anche i componenti dlela Giuria di selezione e gli altri rappresentati delle città candidate.

"Chi vorrà potrà seguire la cerimonia ufficiale in diretta streaming – spiega Russo - sul canale Youtube del Ministero al link https://www.youtube.com/live/QMv7QO-Ahz8. Fin da ora però, anche prima di sapere quale sarà l'esito, abbiamo voluto organizzare una festa in piazza per mercoledì sera, intitolata “Comunque vada è già una festa”. Sarà un momento importante per condividere la bellezza del percorso fatto fino a oggi e per ribadire che, in ogni caso, noi andremo avanti con i progetti previsti dal dossier".

"Tutto questo – conclude - merita una grande festa collettiva che deve valere anche come segnale tangibile del fatto che noi andremo avanti in ogni caso e che la città è pronta ad andare avanti. E allora vi invito a riempire la piazza, faremo una foto tutti insieme che diventerà simbolo di una città pronta a percorrere le sue nuove rotte. Ci vediamo tutti insieme mercoledì 12 marzo alle ore 19 in piazza Sisto".