Cairo M., mettono in salvo tre animali in fuga dal loro recinto: tre vigilesse premiate

“Avevano messo in salvo tre animali in fuga dal loro recinto nei giorni successivi all’alluvione del 22 settembre: ieri, 6 dicembre, tre vigilesse sono state insignite di un riconoscimento.

A Riccione, nel corso della giornata conclusiva del convegno di formazione professionale organizzato dal sindacato Diccap, sono state premiate la vicecomandante Chiara Gallione e le colleghe Francesca Maccarrone e Valentina Parodi.

Nelle giornate successive all’alluvione del 22 settembre, un cavallo e due asini custoditi all’interno di un recinto, approfittando dei danni causati alla struttura dal maltempo, erano fuggiti dirigendosi verso la tangenziale. La proprietaria degli animali aveva immediatamente allertato la Polizia locale e le tre vigilesse si erano subito messe al lavoro, in primis evitando che i “fuggitivi” raggiungessero la strada causando situazioni di pericolo. Munite di corde avevano “tagliato la strada” agli animali bloccando contestualmente il traffico sulla tangenziale. Dopo di che, con il supporto della proprietaria, erano riuscite a calmare prima il cavallo e poi i due asini, a imbrigliarli e a ricondurli sani e salvi a casa.