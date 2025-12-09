Una giornata di solidarietà e tradizione, ad Albenga domenica 14 dicembre arriva “Aspettando Natale”

Albenga si veste a festa con “Aspettando Natale”, la manifestazione organizzata dalla sezione locale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), che domenica 14 dicembre, dalle 8 alle 19, animerà l’area di via Don Isola nell’ambito della fiera di Natale.
L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga, punta a unire spirito natalizio e solidarietà, offrendo un’occasione per sostenere le attività della UILDM e al tempo stesso vivere una giornata di comunità.
Tra le proposte più attese figurano il tradizionale gioco dei tappi, il divertente percorso del Sacco di Babbo Natale, e le dolci tentazioni tipiche del periodo: cioccolata calda, crêpes e l’immancabile vin brulé, preparato dal gruppo locale dell’Associazione Nazionale Alpini.
La manifestazione ospiterà inoltre due realtà formative del territorio: lo stand dell’Azienda Agraria dell’Istituto Agrario Aicardi, con i prodotti realizzati dagli studenti, e lo stand dell’Istituto Alberghiero Giancardi, che presenterà alcune delle loro produzioni.
Un’occasione per valorizzare il lavoro dei giovani del territorio e per avvicinare la cittadinanza ai percorsi formativi delle scuole locali.