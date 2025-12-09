 / Eventi

Eventi | 09 dicembre 2025, 17:00

Una giornata di solidarietà e tradizione, ad Albenga domenica 14 dicembre arriva “Aspettando Natale”

A organizzarlo la sezione locale dell’UILDM

Una giornata di solidarietà e tradizione, ad Albenga domenica 14 dicembre arriva “Aspettando Natale”

Albenga si veste a festa con “Aspettando Natale”, la manifestazione organizzata dalla sezione locale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), che domenica 14 dicembre, dalle 8 alle 19, animerà l’area di via Don Isola nell’ambito della fiera di Natale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga, punta a unire spirito natalizio e solidarietà, offrendo un’occasione per sostenere le attività della UILDM e al tempo stesso vivere una giornata di comunità.

Tra le proposte più attese figurano il tradizionale gioco dei tappi, il divertente percorso del Sacco di Babbo Natale, e le dolci tentazioni tipiche del periodo: cioccolata calda, crêpes e l’immancabile vin brulé, preparato dal gruppo locale dell’Associazione Nazionale Alpini.

La manifestazione ospiterà inoltre due realtà formative del territorio: lo stand dell’Azienda Agraria dell’Istituto Agrario Aicardi, con i prodotti realizzati dagli studenti, e lo stand dell’Istituto Alberghiero Giancardi, che presenterà alcune delle loro produzioni.

Un’occasione per valorizzare il lavoro dei giovani del territorio e per avvicinare la cittadinanza ai percorsi formativi delle scuole locali.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium