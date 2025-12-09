Finale, la Pro Loco di Gorra e Olle festeggia il Natale insieme a i più piccoli e ai “nonni”

Torna anche quest'anno la tradizionale festa natalizia della Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S., stavolta con un appuntamento pensato per unire simbolicamente due stagioni della vita: quella dei più piccoli e quella dei “nonni”. L’obiettivo è regalare a entrambe un pomeriggio sereno e condiviso all’insegna dello spirito natalizio.

Domenica 14 dicembre alle ore 15, nel salone della sede sociale della Pro Loco, Babbo Natale e la Befana, insieme alla compagnia teatrale guidata da Gianni Gottardi, intratterranno i presenti con scenette e momenti di animazione.

Con il supporto dei due iconici personaggi delle feste, saranno consegnati i regali ai bambini residenti nelle frazioni di Gorra e Olle, di età compresa tra i 3 e i 7 anni, mentre agli over 75 verranno distribuiti i pacchi dono preparati dai volontari della Pro Loco.

Al termine delle consegne e degli spettacoli è previsto lo scambio di auguri insieme alle autorità locali, seguito da un rinfresco con panettone, i tradizionali focaccini di Gorra e un brindisi finale.

La manifestazione sarà aperta anche ai non residenti: i genitori potranno far partecipare i propri figli consegnando ai dirigenti della Pro Loco un dono con il nome del bambino o della bambina, affinché sia Babbo Natale a distribuirlo, permettendo così anche ai più piccoli “ospiti” di vivere la magia della giornata.