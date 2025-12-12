Albissola, rinnovate le cariche nella Croce d'Oro: Alessio Salis confermato presidente

Alessio Salis è stato confermato presidente della Croce d'Oro di Albissola Marina.
A conclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative, la pubblica assistenza albissolese ha presentato il nuovo direttivo e le cariche.
"Si riconferma con la carica di presidente Alessio Salis, mentre vediamo come vice presidente e tesoriere Giulio Pretin. La carica da segretario la ricopre invece Antonio Culora. Il resto del corpo amministrativo, vede come consiglieri riconfermati Massimo Pacini, Victoria Baricalla e Michele Caforio, mentre invece le new entry a completamento del consiglio sono Simone Briano, Raffaella Pisacane e Stella Burgio - spiegano dalla Croce Oro - Rinnovato inoltre il collegio dei probiviri composto da Andrea Torassa, Sara Pretin e Francesco Furfaro, ed il revisore unico dei conti che vede in carica Giuseppe Testa".
PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (le prime 9 persone) erano stati votati:
Alessio Salis Alessio 109 voti
Giulio Pretin 94 voti
Raffaella Pisacane 94 voti
Simone Briano 90 voti
Massimo Pacini 81 voti
Antonio Culora 70 voti
Stella Burgio 68 voti
Victoria Baricalla 48 voti
Michele Caforio 25 voti
Lozano Maddalena 17 voti
Luca Pasquale 6 voti
Vincenzo Pignataro 4 voti
Alejandro Medina 3 voti
Simone Alberti 2 voti
PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (le prime 3 persone)
Francesco Furfaro 79 voti
Andrea Torassa 63 voti
Sara Pretin 46 voti
Mauro Saettone 13 voti
Germano Giallombardo 5 voti
PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI (1 persona)
Giuseppe Testa 87 voti
Paolo Testa 14 voti
Cristina Astengo 12 voti