Albissola, rinnovate le cariche nella Croce d'Oro: Alessio Salis confermato presidente

Alessio Salis è stato confermato presidente della Croce d'Oro di Albissola Marina.

A conclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative, la pubblica assistenza albissolese ha presentato il nuovo direttivo e le cariche.

"Si riconferma con la carica di presidente Alessio Salis, mentre vediamo come vice presidente e tesoriere Giulio Pretin. La carica da segretario la ricopre invece Antonio Culora. Il resto del corpo amministrativo, vede come consiglieri riconfermati Massimo Pacini, Victoria Baricalla e Michele Caforio, mentre invece le new entry a completamento del consiglio sono Simone Briano, Raffaella Pisacane e Stella Burgio - spiegano dalla Croce Oro - Rinnovato inoltre il collegio dei probiviri composto da Andrea Torassa, Sara Pretin e Francesco Furfaro, ed il revisore unico dei conti che vede in carica Giuseppe Testa".

PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (le prime 9 persone) erano stati votati:

Alessio Salis Alessio 109 voti

Giulio Pretin 94 voti

Raffaella Pisacane 94 voti

Simone Briano 90 voti

Massimo Pacini 81 voti

Antonio Culora 70 voti

Stella Burgio 68 voti

Victoria Baricalla 48 voti

Michele Caforio 25 voti

Lozano Maddalena 17 voti

Luca Pasquale 6 voti

Vincenzo Pignataro 4 voti

Alejandro Medina 3 voti

Simone Alberti 2 voti

PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (le prime 3 persone)

Francesco Furfaro 79 voti

Andrea Torassa 63 voti

Sara Pretin 46 voti

Mauro Saettone 13 voti

Germano Giallombardo 5 voti

PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI (1 persona)

Giuseppe Testa 87 voti

Paolo Testa 14 voti

Cristina Astengo 12 voti