Natale a Savona: sosta gratuita in piazza del Popolo e via Piave per sostenere il commercio locale

In occasione delle festività natalizie e della tradizionale Fiera di santa Lucia, l'amministrazione comunale di Savona, come già era accaduto lo scorso anno, ha previsto in collaborazione con Tpl un'iniziativa volta a sostenere il commercio locale e ad agevolare l'arrivo in prossimità del centro di tutti coloro, savonesi o residenti del comprensorio, che hanno necessità di sbrigare commissioni legate al periodo o fare acquisti.

Ecco quindi che i parcheggi di piazza del Popolo e di via Piave diventano gratis in alcune giornate. Quando e per quanto tempo: sabato 13 dicembre (Santa Lucia): gratuità per le prime due ore di sosta; sabato 20 dicembre: gratuità per le prime due ore di sosta; mercoledì 24 dicembre: gratuità per l'intera giornata.

"Abbiamo voluto ripetere questa iniziativa – dicono gli assessori Elisa Di Padova (Commercio) e Ilaria Becco (Mobilità) - perché crediamo sia un segnale apprezzato dai savonesi e dai commercianti del centro. Questa è solo una piccola iniziativa che si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative per incentivare il commercio, dalle agevolazioni per le nuove aperture, al prossimo bando per le nuove attività, alle altre progettualità per la qualificazione e la promozione del commercio di vicinato, fino ai ragionamenti per migliorare l'accessibilità al centro anche attraverso park dedicati alla sosta veloce. L'invito è quello di fare i propri doni per amici e parenti acquistandoli nei negozi di Savona, fa bene al commercio e fa bene anche alla nostra socialità, allo stare insieme perché i negozi sono presidio della nostra comunità".