Savona, Quiliano e Vado: un protocollo d'intesa per la messa in sicurezza del torrente che attraversa i tre Comuni

Negli anni i Comuni di Savona, Vado e Quiliano, attraversati dal torrente Quiliano, hanno effettuato manutenzione ordinaria e pulizia del torrente per garantire il corretto deflusso delle acque. Nonostante questo, si è accumulato materiale che ha ridotto la sezione idraulica, soprattutto nel tratto finale. Questa situazione, in caso di piogge eccezionali, comporta un rischio di esondazione.

Per questo motivo i tre Comuni hanno deciso di avviare insieme un percorso tecnico-amministrativo per ottenere i finanziamenti necessari, anche con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e realizzare un intervento di risagomatura e rimozione del materiale per ripristinare le sezioni idrauliche previste dagli studi regionali.

La giunta di Savona ha approvato la bozza di protocollo d'intesa che i tre Comuni firmeranno per raggiungere questi obiettivi.

Il Protocollo definisce competenze, procedure, finanziamenti e modalità per realizzare interventi sul torrente Quiliano, nel tratto tra il viadotto ferroviario e quello autostradale. I Comuni firmatari si impegnano a finanziare e affidare la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’opera.

Una volta approvato il progetto di fattibilità, i tre enti locali interessati, anche con Autorità portuale, cercheranno i finanziamenti necessari, per realizzare gli interventi utili al ripristino del torrente e alla riduzione del rischio di esondazione durante eventi meteorologici eccezionali.