Savona, restyling dei Giardini del Prolungamento: la giunta approva il progetto di fattibilità finanziato dal Fesr

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di riqualificazione dei giardini del Prolungamento adiacenti la Fortezza del Priamar realizzato dall'agenzia milanese AG&P greenscape con Dodi Moss e finanziato con i fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027 per un totale di 4 milioni 350mila euro. A questo punto si procederà con la progettazione esecutiva e poi con la gara di affidamento dei lavori.

Le opere previste riguardano il completo restyling di via Dante Alighieri e della parte dei Giardini tra la ferrovia e il monumento a Garibaldi. Una particolare attenzione verrà riservata al rifacimento della fontana circolare, luogo caro ai savonesi che da anni è in disuso e oggetto di fenomeni di degrado. Tutto l'intervento, in coerenza con le strategie del FESR, è finalizzato ad attuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di aumento della biodiversità. Il progetto introduce azioni puntuali, come la rimozione dell'asfalto, l'implementazione e il ridisegno delle aree verdi e l'attuazione di interventi che favoriscano la biodiversità.

“Questo è un importante passaggio di attuazione della strategia del FESR 2021-2027– spiega l'Assessore alla Rigenerazione Urbana, Ilaria Becco – Per predisporre questo livello di progettazione, che comunque potrà ancora essere oggetto di modifiche nella fase esecutiva, è stato fatto un lavoro di coinvolgimento di tutti i soggetti della zona, dalla scuola agli esercenti del giardino. Molto importante è stato anche il confronto con le associazioni giovanili per quanto riguarda la parte in stretta connessione con il nuovo edificio dello skatepark e lo spazio antistante che viene usato per importanti iniziative come lo Street Festival. Questo intervento ci consente di completare la riqualificazione dei giardini e l'asse pedonale di corso Italia“.

LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Via Dante Alighieri diventa una passeggiata verde

Le opere riguardano il tratto che dalla fine di Corso Italia si estende fino al tracciato ferroviario. Il progetto prevede la rimozione dell’asfalto e la trasformazione della strada in una passeggiata nel verde che costituirà l’ultimo tassello di un unico sistema urbano collegato e dedicato alla mobilità lenta. Verrà introdotta una maggiore varietà della vegetazione per creare un percorso multisensoriale nella natura e incentivare la biodiversità, migliorare il benessere ambientale e il comfort termico, trasformando la passeggiata in un luogo inclusivo e accessibile a tutti. In corrispondenza dell'ingresso delle scuole verrà realizzato uno spazio con sedute per consentire la sosta dei genitori che aspettano i bambini.

La pineta urbana e lo spazio dedicato allo sport

La fascia dei giardini a ridosso della ferrovia presenta la più ricca presenza di alberature storiche, in gran parte pini d’Aleppo. Il progetto prevede di rafforzare il carattere di pineta urbana. Anche in questo caso si procederà alla rimozione dell’asfalto che verrà sostituito da una pavimentazione prevalentemente in calcestre. Verranno ampliate le aree verdi per aumentare la biodiversità grazie a nuove alberature che andranno ad aumentare la superficie ombreggiata e a nuove macchie di arbusti per introdurre una varietà di profumi e colori. All’interno della pineta si trovano due chioschi ristoro che non sono interessati dal progetto.

Il giardino dei pitosfori e delle palme e il recupero della fontana storica

A partire da un’attenta opera di depavimentazione e liberazione del suolo, la componente vegetale viene valorizzata e ampliata, realizzando un giardino multisensoriale con nuove macchie arbustive, alberature, palme e aree a prato accessibili. I grandi pitosfori verranno valorizzati quale elemento sensoriale legato all’identità del luogo nella memoria dei savonesi. L’area avrà anche una vocazione sportiva: è prevista, infatti, anche una zona con canestro per il basket e per gli sport all'aria aperta. Elemento distintivo dell'area sarà la fontana storica che verrà recuperata e valorizzata.

“In questa fase progettuale viene proposto un diverso uso della fontana, come spazio gioco da sfruttare in modi diversi a seconda della stagione. Tenuto conto del valore che la fontana ha per la comunità verrà sviluppato un dibattito con la città prima di arrivare a una soluzione definitiva.