Finale accoglie il gospel di New Orleans per Natale

Finale Ligure ospiterà, durante le feste di Natale, il concerto della formazione afroamericana The Real Soul of Gospel, un gruppo gospel di New Orleans che propone il repertorio e lo stile vocale tipici di questa città, celebre in tutto il mondo per la sua musica. L’appuntamento è fissato per il 29 dicembre, alle ore 21, presso la Basilica di San Giovanni Battista. L’ingresso è libero.

The Real Soul of Gospel è orgoglioso di preservare le radici del gospel tradizionale, seguendo il solco tracciato da icone come Mahalia Jackson e Thomas Dorsey. Negli ultimi trent’anni la formazione è apparsa in prestigiosi cartelloni negli Stati Uniti, tra cui il leggendario New Orleans Jazz and Heritage Festival, dal quale ha ricevuto nel 1990 il Contribution Gospel Award per il suo impegno nella diffusione del genere. Il gruppo ha inoltre partecipato a importanti festival europei e collaborato con numerosi artisti di fama internazionale.

Se desiderate un’esperienza sorprendente e appagante, The Real Soul of Gospel è il gruppo che fa per voi: è specializzato nelle armonie del gospel tradizionale, arricchite da quel tocco unico delle chiese afroamericane che solo New Orleans può offrire.

Il gruppo è composto da Stanley Williams, voce solista; Angela Dunn, tenore e pianoforte; Paula Granger, alto e pianoforte; Lynn Williams, alto; Pearlie Tyler, voce solista soprano; Deborah Larkins, alto; e Lance Ellis al sax.

Il concerto è inserito nella rassegna “Suoni di Natale”, organizzata dall’Associazione Musicale Corelli di Savona, con il prezioso e fondamentale sostegno dell’amministrazione comunale di Finale Ligure.