Savona, il dottor Massimo Barbetta presenta "La Medicina nell’Antico Egitto"

A novembre, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, ha preso il via il ciclo di incontri “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”, un’iniziativa che unisce divulgazione scientifica, storia e cultura. La sala convegni si trova in Piazza Simone Weil 40, presso il centro polifunzionale “Le Officine”, al secondo piano.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 17 dicembre, con il dottor Massimo Barbetta, medico oculista di Savona, che terrà la relazione “La Medicina nell’Antico Egitto”.

Gli incontri, a cadenza mensile, si tengono di norma ogni terzo mercoledì del mese, dalle 20:30 alle 22:30, anche se alcune date potrebbero subire variazioni in base alla disponibilità dei relatori.

Il ciclo è rivolto non solo ai medici, ma anche alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori, in particolare a quelli iscritti al percorso “Biologia con Curvatura Biomedica”. Ogni serata prevede la partecipazione di uno o due relatori, che approfondiranno temi differenti o collaboreranno su un unico argomento.

Tra i relatori già confermati figurano i dottori Federico Baricalla, Massimo Barbetta, Duccio Buccicardi, Mario Cennamo, Luca Corti, Ugo Folco, Renato Giusto, Alberto Macciò, e le dottoresse Viviana Panunzio ed Elisa Zanelli.

La capienza della sala convegni è di 75 posti; in caso di esaurimento, è previsto un overflow di ulteriori 25 posti tra la sala consiglio e la sala multimediale, collegate in audio/video con la sala principale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, tramite mail a omceosv@omceosv.it o telefonando al 019826427, fornendo i propri dati e un recapito