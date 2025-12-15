Loano, cartoline d’epoca raccontano la passeggiata e la palma più alta d’Europa

Torna anche quest'anno “La Loano di una volta raccontata in cartoline”, il progetto storico- espositivo elaborato dall'Associazione Culturale Marinara Lodanum con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Ministero del Turismo e della Regione Liguria.

La mostra di quest'anno sarà dedicata al rapporto speciale tra la città e il suo affaccio sul mare e si intitola “Loano sul mare. Storia della passeggiata e di una palma immortale”. Sarà un viaggio lungo oltre un secolo tra immagini d’epoca, documenti storici e la straordinaria vicenda della palma Phoenix dactylifera che, con i suoi 28 metri, fu per molti anni la pianta più alta d’Europa fino al suo abbattimento, avvenuto il 29 giugno 1943.

Attraverso la forza evocativa delle cartoline, vere finestre sul passato, la mostra racconta come Loano abbia costruito nel tempo il proprio immaginario turistico e urbano, recuperando una memoria condivisa che continua a definire l’identità cittadina.

L’esposizione è organizzata in quattro sezioni tematiche, corredate da pannelli illustrativi e da una selezione di cartoline provenienti dalla collezione privata di Giovanni Battista Cepollina, integrate con materiali storici messi gentilmente a disposizione da Paolo Geraci e da Riccardo Ferrari.

La prima sezione, dedicata a “Le origini: cantieri, pesca e prime piantumazioni”, racconterà le radici marinare di Loano: i cantieri del Borgo di Dentro, la pesca come attività identitaria e il paesaggio costiero precedente alla nascita della passeggiata. Una sezione dedicata anche alle prime piantumazioni ottocentesche delle palme. La seconda sezione, intitolata “La nascita della passeggiata turistica”, racconterà il passaggio da borgo marinaro a località balneare e racconterà per immagini alcuni momenti fondamentali: la trasformazione della “stradda da màina”; la nascita dei primi stabilimenti balneari; il Kursaal termale e balneare; l'arrivo delle palme Phoenix canariensis negli anni Venti.

La terza sezione è intitolata “La palma più alta d’Europa (1818-1943)” ed è dedicata alla Palmalunga dell’orto Maccagli, piantata nel 1818 e divenuta un simbolo della città. Fotografie, cartoline e testimonianze raccontano la storia di questa palma straordinaria, celebre in tutta Italia. Sarà presente anche un approfondimento sulla “rodella” conservata nella Siloteca del Museo di Storia Naturale di Milano. L'ultima sezione si concentrerà su “Il dopoguerra e il boom turistico” e racconterà la rinascita della città: la ricostruzione, il turismo di massa, le nuove architetture del fronte mare e l’evoluzione della passeggiata fino agli anni Sessanta e Settanta.

La mostra sarà visitabile dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì negli orari di apertura degli uffici comunali; sabato e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30; chiuso il 25 dicembre e il 1^ gennaio. L’inaugurazione è prevista sabato 20 dicembre alle 17.30.