Coldiretti: "Von der Leyen non in grado di gestire il ruolo che ricopre. Con Mercosur inganna agricoltori e cittadini"

Coldiretti Liguria rilancia e sostiene con forza la mobilitazione promossa da Coldiretti a Bruxelles contro le politiche dell’attuale Commissione europea, giudicate lontane dalle esigenze reali dell’agricoltura e dei cittadini.

“Se Ursula Von der Leyen e i suoi tecnocrati intendono davvero mettere gli agricoltori al centro del prossimo bilancio europeo”, dichiara Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, “devono smettere di dire una cosa e farne un’altra. Non è credibile parlare di sostegno al mondo agricolo mentre si porta avanti un piano che prevede il taglio di 90 miliardi di euro alla Pac, con 9 miliardi sottratti all’agricoltura italiana. Una scelta che colpisce direttamente redditi, produzioni e sicurezza alimentare, penalizzando territori fragili come il nostro”.

Coldiretti denuncia come sia «pura propaganda» annunciare iniziative a favore del consumo di prodotti europei senza creare le condizioni perché ciò avvenga davvero. “Senza l’obbligo dell’etichetta d’origine e senza una revisione radicale di accordi come il Mercosur”, aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Liguria, “si continua a spalancare il mercato a produzioni che non rispettano le stesse regole ambientali, sociali e sanitarie imposte agli agricoltori europei. Così si danneggia l’agricoltura, si abbassano gli standard e si mette a rischio la salute dei cittadini”.

Secondo Coldiretti Liguria, i fatti smentiscono le parole della presidente della Commissione europea: tagli alla Pac, importazioni senza reciprocità e nessuna reale tutela del cibo europeo. “Questa non è una politica agricola”, ribadiscono Boeri e Rivarossa, “ma un abbandono consapevole dell’agricoltura e della sovranità alimentare dell’Unione. È la dimostrazione dell’incapacità di gestire un ruolo istituzionale così delicato e, come nel caso del Mercosur, di continuare a ingannare agricoltori e cittadini consumatori”.

Una scelta definita «folle e miope», che mette a rischio la sovranità alimentare di 450 milioni di cittadini europei, proprio mentre grandi potenze come Stati Uniti e Cina aumentano gli investimenti pubblici a sostegno della produzione agricola.

Per questo giovedì 18 dicembre Coldiretti manifesterà a Bruxelles con migliaia di agricoltori provenienti da tutta Europa, Liguria compresa. “A Bruxelles ci saremo anche noi, con una delegazione regionale di agricoltori liguri, pronti a far sentire la nostra voce per un’Europa diversa, più democratica e davvero vicina alle esigenze di cittadini e imprese agricole”.