Savona, locali commerciali sfitti e alloggi vuoti: incontro tra Comune e Fiaip per preparare le contromisure

Locali commerciali che restano sfitti e difficoltà a trovare alloggi in locazione: sono i principali temi di cui si è discusso in Comune nell’incontro tra l’assessora al Commercio Elisa Di Padova e l’assessora al Turismo Nicoletta Negro, insieme al delegato al turismo Samuele Rovere e al vicepresidente Paolo Torrazzini di Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali.

Per la parte legata al commercio, il punto di partenza è stato il Protocollo d’intesa tra Comune e associazioni di categoria (Confcommercio – capofila, Confesercenti, Confartigianato, CNA Savona, Legacoop, Confcooperative) relativo al centro medievale.

Il protocollo prevede di avviare, in via sperimentale, un bando per favorire l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali in locali sfitti da almeno sei mesi (in origine erano dodici) nel centro storico, con la possibilità di estendere l’iniziativa anche ai quartieri.

Il bando premierà in particolare le imprese giovanili e femminili, la qualità e la sostenibilità del progetto, la solidità del business plan – validato con l’aiuto delle associazioni di categoria – e la coerenza con la vocazione del centro medievale. Le nuove attività potranno inoltre usufruire del pacchetto di agevolazioni già approvato dalla giunta, che prevede Tari e tassa sulle insegne gratuite per i primi tre anni.

"Fiaip si è rivelata interessata al protocollo – spiega Elisa Di Padova – e lo invierà ai propri associati. Temi come il business plan validato con il supporto delle associazioni possono avere anche una valenza di garanzia".

Per quanto riguarda il tema degli affitti, è emerso che solo il 2% degli alloggi è adibito a uso turistico, mentre molti immobili restano sfitti. Uno dei motivi principali è il timore, da parte dei proprietari, di ritrovarsi con inquilini insolventi che continuano a occupare gli alloggi.

Sul fronte degli alloggi a uso turistico, Palazzo Sisto prevede di includere Fiaip tra i soggetti coinvolti nel progetto di accoglienza turistica diffusa, con l’obiettivo di formare i proprietari sull’accoglienza degli ospiti delle case vacanza in modo coordinato e condiviso.

"Abbiamo posto le basi per dare concretezza ai problemi legati alle locazioni commerciali – spiegano da Fiaip – discutendo soluzioni pratiche per migliorare la competitività degli spazi d’affari e tutelare i proprietari. Abbiamo inoltre approfondito le dinamiche del mercato immobiliare turistico grazie alle riflessioni e alle proposte del nostro delegato al turismo Samuele Rovere e del vicepresidente Paolo Torrazzini".