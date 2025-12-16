La neve non ferma il "Meteorologo Ignorante", blitz a Roccavignale per testare le nuove stazioni climatiche (VIDEO)

Con la prima neve a tingere di bianco i tetti di Roccavignale, il paese ha accolto un ospite speciale: il “Meteorologo Ignorante”. Tra fiocchi leggeri e un vento gelido che tagliava l’aria, si è arrampicato fino alle alture del paese per controllare le due nuove stazioni meteorologiche, incuriosendo i residenti lungo il percorso.

"Siamo nella parte alta di Roccavignale, a circa 640-650 metri sul livello del mare. Abbiamo incontrato per strada il sindaco, con cui stiamo collaborando, e ci ha permesso di osservare queste due stazioni che, dal punto di vista didattico, sono davvero meravigliose", racconta nel video.

Seguito da oltre 130mila follower sulla pagina Meteobeline, il “Meteorologo Ignorante” è ormai una vera star del meteo in regione. Il suo successo sorprende, soprattutto se si considera che il territorio conta circa 800mila abitanti: un mix vincente di previsioni precise e racconti diretti, folcloristici e accessibili a tutti, capaci di trasformare anche un semplice rilevamento in un piccolo evento per il pubblico.

Nel paese sono state installate due nuove stazioni meteorologiche: una presso il Bar del Cuore, a 670 metri sul livello del mare, e l’altra presso il Municipio, a 450 metri. Un piccolo ma significativo passo per migliorare il monitoraggio del meteo e avvicinare la scienza del clima ai cittadini.

Non poteva mancare la prima misurazione della neve: con metro alla mano, il “Meteorologo Ignorante” ha rilevato tra i 19 e i 20 centimetri di manto bianco, inaugurando ufficialmente la stagione invernale a Roccavignale.