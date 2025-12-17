In Confcommercio Savona nasce il Comitato Provinciale Asc: sport e sistema imprenditoriale insieme per il territorio

Si è svolta ieri presso la sede di Confcommercio Savona l’assemblea costituente del Comitato Provinciale A.S.C. Savona, segnando un passaggio di grande rilievo per il sistema sportivo, associativo ed economico della provincia. La scelta di Confcommercio come luogo di nascita del Comitato rappresenta un fatto altamente significativo: lo sport organizzato entra a pieno titolo nel sistema dei servizi e della rappresentanza imprenditoriale, in una logica di integrazione, sviluppo e responsabilità sociale.

L’assemblea è stata presieduta dal Dott. Stefano Nanni, Presidente del Comitato Regionale A.S.C. Liguria e Delegato A.S.C. Savona su nomina del Consiglio Nazionale A.S.C., che ha guidato i lavori evidenziando il valore strategico della costituzione del Comitato provinciale e il ruolo di A.S.C. come soggetto capace di coniugare attività sportiva, inclusione sociale e progettualità territoriale.

La partecipazione del presidente provinciale di Confcommercio Savona, dott. Enrico Schiappapietra, ha confermato l’attenzione e il sostegno del mondo imprenditoriale verso un percorso che riconosce nello sport un fattore di crescita, coesione e sviluppo sostenibile per il territorio.

Nel corso dei lavori assembleari, riunitisi in seconda convocazione alle ore 18.00 con la presenza di 9 aventi diritto su 17 convocati, è stata ufficialmente sancita la nascita del Comitato Provinciale A.S.C. Savona. All’unanimità dei presenti sono stati eletti gli organi direttivi: presidente il dott. Giuseppe Molinari, già vicepresidente di Confcommercio Savona; consiglieri iMaurizio Pagliarini e Luca Galati.

La costituzione del Comitato Provinciale A.S.C. Savona all’interno di Confcommercio consente alle associazioni affiliate all’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. di poter contare su un sistema strutturato di servizi, competenze e supporto. Le affiliate potranno beneficiare di accompagnamento amministrativo, fiscale e gestionale, di assistenza sugli adempimenti normativi e sull’evoluzione della riforma dello sport, di percorsi formativi dedicati, di supporto nella progettazione e nell’accesso a bandi e finanziamenti, nonché di un dialogo diretto con il mondo dell’impresa, dei servizi e delle istituzioni locali, in un’ottica di crescita organizzativa e sostenibilità.

«La nascita del Comitato Provinciale A.S.C. Savona all’interno di Confcommercio – ha dichiarato il presidente Giuseppe Molinari – rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un sistema in cui lo sport non sia isolato, ma pienamente integrato nel tessuto economico e sociale del territorio. Le nostre affiliate potranno contare su servizi, competenze e relazioni che consentiranno loro di operare con maggiore solidità, progettualità e visione, valorizzando il ruolo educativo e sociale dello sport».

Il Comitato Provinciale A.S.C. Savona avvierà immediatamente le proprie attività, ponendosi come interlocutore qualificato per istituzioni, imprese e associazioni, con l’obiettivo di costruire una rete solida, competente e orientata al futuro, capace di generare valore per l’intero territorio provinciale.