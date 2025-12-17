Zuccarello più sicura: entro fine anno 25 telecamere a presidio del borgo

Zuccarello punta sulla sicurezza e amplia in modo significativo il proprio sistema di videosorveglianza. È stato infatti approvato un progetto da quasi 40 mila euro complessivi, di cui circa 32 mila finanziati con fondi regionali e 8 mila cofinanziati dal Comune, che porterà il borgo ad avere 25 telecamere su tutto il territorio comunale.

“Amplieremo l’impianto di videosorveglianza già esistente, andando a coprire un’importante percentuale di territorio - spiegano il sindaco Claudio Paliotto e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Gardella -. I nuovi dispositivi saranno di ultima generazione: telecamere panoramiche ad alta definizione e sistemi Ocr in grado di leggere le targhe automobilistiche, posizionati in diversi punti strategici del borgo, compresa l’area del castello”.

Le nuove telecamere, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti, saranno operative entro il prossimo 31 dicembre, garantendo un controllo più capillare dei movimenti e un maggiore supporto alle attività di prevenzione e sicurezza.

Il progetto rientra nei finanziamenti del Fondo Strategico Regionale 2025 per interventi in materia di sicurezza, che prevede un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro: 4,3 milioni stanziati dalla Regione e 1,4 milioni cofinanziati dai Comuni con meno di 3 mila abitanti. In provincia di Savona sono 46 i Comuni finanziati, mentre in tutta la Liguria superano quota 140, con l’obiettivo di sostenere in particolare i piccoli centri, alcuni dei quali finora privi di qualsiasi sistema di videosorveglianza.