Dieci anni di diaconato permanente: celebrazione a Borgomaro (Foto)

Presso la Comunità Monastica Benedettina dei Santi Nazario e Celso di Borgomaro, ieri, venerdì 19 dicembre, il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, ha presieduto la Santa Messa solenne di ringraziamento in occasione del decimo anniversario dell’Ordinazione diaconale di Alex Dellerba, Luciano Lella e Salvatore Quaranta.

Alex Dellerba è Maresciallo in servizio nell’Arma dei Carabinieri; Luciano Lella è dipendente ASL e volontario della Croce Rossa Italiana; Salvatore Quaranta è militare in congedo della Guardia di Finanza. Tre uomini accomunati dalla vocazione al servizio, vissuta sia nella vita professionale sia nel ministero ecclesiale.

Nel corso dell’omelia, Borghetti ha ricordato la missione dei diaconi, chiamati a essere servitori e testimoni credibili del Vangelo, inseriti concretamente nella realtà quotidiana in cui vivono e operano. Un servizio che si esprime nella carità, nell’ascolto e nella prossimità alle persone più fragili. Alex, Luciano e Salvatore, insieme agli altri confratelli della Diocesi, sono impegnati nel servizio liturgico e nelle opere di carità, assistenza e ascolto a favore delle persone bisognose del territorio. Attualmente prestano il loro ministero collaborando con i sacerdoti in Valle Impero e nella città di Imperia.

La celebrazione eucaristica è stata animata dal Coro “Laudate Dominum” di Imperia, diretto da Manuela Corradi, contribuendo a rendere particolarmente solenne il momento di preghiera e di ringraziamento.

I tre diaconi furono ordinati il 19 dicembre 2015 nella Basilica Concattedrale di San Maurizio a Imperia dal Vescovo emerito della Diocesi di Albenga-Imperia, monsignor Mario Oliveri.

Il diaconato permanente, ripristinato nella Chiesa cattolica latina con il Concilio Vaticano II, rappresenta un ministero stabile al servizio del Popolo di Dio. Il diacono può amministrare i sacramenti del Battesimo e del Matrimonio, è ministro ordinario dell’Eucaristia, esercita il ministero della parola, può impartire benedizioni, presiedere le esequie e altre celebrazioni liturgiche fuori dalla Messa.

I diaconi permanenti possono essere ordinati sia tra i battezzati celibi sia tra coloro che sono sposati; tuttavia, chi è celibe al momento dell’ordinazione non può contrarre matrimonio successivamente. La celebrazione di Borgomaro è stata un’occasione di gratitudine e di testimonianza, segno di una Chiesa che valorizza il servizio umile e concreto nella vita quotidiana delle comunità.