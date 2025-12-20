Progetto 'Celle Ligure Sicura', prende vita il sistema di monitoraggio del territorio (FOTO E VIDEO)

"Finalmente ci siamo, dopo un anno di lavoro, incontri, sopralluoghi, scambi di idee, possiamo comunicare che il progetto 'Celle Ligure Sicura' è partito".

Ad annunciarlo il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame per cercare di risolvere una criticità che porta il comune cellese, ma non solo, in ogni occasione quando si verificano violenti precipitazioni a rimanere con il fiato sospeso. Con la progettazione si andranno a mitigare tutte le problematiche.

"Un progetto importante per il presente, per il futuro, un sistema di monitoraggio del territorio, di raccolta ed elaborazione dati e di allertamento forse unico nel suo genere - continua il primo cittadino cellese - Un progetto che permetterà di gestire meglio le emergenze ma anche di lasciare alle future generazioni una conoscenza approfondita del proprio territorio. Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a farlo per i prossimi anni" conclude Beltrame.

Verranno inoltre formati i cittadini e sarà varato un nuovo piano di protezione civile.

"Realizzeremo una rete di monitoraggio ambientale in grado di gestire in qualsiasi condizione dati metereologici e idrometrici in tempo reale - spiegano da Aleante Engineering - Verranno installate una serie di stazioni metereologiche posizionate strategicamente secondo le indicazioni dei sopralluoghi e una serie di idrometri lungo i corsi d'acqua principali. Tutti questi sensori saranno collegati alla piattaforma web Log Hero che garantirà l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati in tempo reale".

ReteMet invece si occuperà di trasformare il progetto in una realtà fisica fatta di dati e misurazioni.

"Tutte le stazioni e gli idrometri verranno installati e tarati in base alle indicazioni ottenute dai soralluoghi effettuati sui bacini indriferi e anche per garantire la massima precisione nella raccolta dati - puntualizzano da ReteMet - Ogni singolo strumento verrà integrato con un vero e proprio sistema di allarme in tempo reale. In caso di superamento delle soglie pluviometriche o idrometriche si potranno attivare le sirene installate sul territorio comunale. Un sistema che risponde tempesticamente fornendo sia al Comune che ai cittadini quel margine cruciale di tempo per agire e mettersi in sicurezza".

"Un anno di confronto serrato, di sopralluoghi in un territorio piccolo ma complicato come quello di Celle - prosegue "Il Meteorologo Ignorante - e infine la ricerca delle migliori competenze sul territorio per realizzare il progetto 'Celle Ligure Sicura'. Seguirò passo dopo passo la realizzazione di questo progetto e mi occuperò personalmente della formazione di tuttoil personale comunale, dell'intera cittadinanza e di tutti gli studenti presenti all'interno del territorio".