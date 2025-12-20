 / Attualità

Attualità | 20 dicembre 2025, 12:00

Progetto 'Celle Ligure Sicura', prende vita il sistema di monitoraggio del territorio (FOTO E VIDEO)

Il sindaco Beltrame: "Permetterà di gestire meglio le emergenze ma anche di lasciare alle future generazioni una conoscenza approfondita del proprio territorio"

"Finalmente ci siamo, dopo un anno di lavoro, incontri, sopralluoghi, scambi di idee, possiamo comunicare che il progetto 'Celle Ligure Sicura' è partito".

Ad annunciarlo il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame per cercare di risolvere una criticità che porta il comune cellese, ma non solo, in ogni occasione quando si verificano violenti precipitazioni a rimanere con il fiato sospeso. Con la progettazione si andranno a mitigare tutte le problematiche.

"Un progetto importante per il presente, per il futuro, un sistema di monitoraggio del territorio, di raccolta ed elaborazione dati e di allertamento forse unico nel suo genere - continua il primo cittadino cellese - Un progetto che permetterà di gestire meglio le emergenze ma anche di lasciare alle future generazioni una conoscenza approfondita del proprio territorio. Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a farlo per i prossimi anni" conclude Beltrame.

Verranno inoltre formati i cittadini e sarà varato un nuovo piano di protezione civile.

"Realizzeremo una rete di monitoraggio ambientale in grado di gestire in qualsiasi condizione dati metereologici e idrometrici in tempo reale - spiegano da Aleante Engineering - Verranno installate una serie di stazioni metereologiche posizionate strategicamente secondo le indicazioni dei sopralluoghi e una serie di idrometri lungo i corsi d'acqua principali. Tutti questi sensori saranno collegati alla piattaforma web Log Hero che garantirà l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati in tempo reale".

ReteMet invece si occuperà di trasformare il progetto in una realtà fisica fatta di dati e misurazioni.

"Tutte le stazioni e gli idrometri verranno installati e tarati in base alle indicazioni ottenute dai soralluoghi effettuati sui bacini indriferi e anche per garantire la massima precisione nella raccolta dati - puntualizzano da ReteMet - Ogni singolo strumento verrà integrato con un vero e proprio sistema di allarme in tempo reale. In caso di superamento delle soglie pluviometriche o idrometriche si potranno attivare le sirene installate sul territorio comunale. Un sistema che risponde tempesticamente fornendo sia al Comune che ai cittadini quel margine cruciale di tempo per agire e mettersi in sicurezza".

"Un anno di confronto serrato, di sopralluoghi in un territorio piccolo ma complicato come quello di Celle - prosegue "Il Meteorologo Ignorante - e infine la ricerca delle migliori competenze sul territorio per realizzare il progetto 'Celle Ligure Sicura'. Seguirò passo dopo passo la realizzazione di questo progetto e mi occuperò personalmente della formazione di tuttoil personale comunale, dell'intera cittadinanza e di tutti gli studenti presenti all'interno del territorio".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium