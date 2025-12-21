 / Attualità

Attualità | 21 dicembre 2025, 07:30

Meteo, nuvolosità estesa su tutta la regione

Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i milletrecento metri. Temperature stazionarie

Meteo, nuvolosità estesa su tutta la regione

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre, a cura di Limet.

L’ingresso di una saccatura Atlantica dal Golfo del Leone determina un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano, il quale culminerà nella giornata di Lunedì, con precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di Ponente a quote di alta collina.

Avvisi

Raffiche di tramontana localmente superiori ai 40-50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo delle coste imperiesi.

Cielo e Fenomeni

Nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese Centro-Occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte. Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 MT. (in calo serale fin verso i 1000 MT.)

Venti

Moderati o forti da Nord sul settore Occidentale della regione. Deboli da Est/Nord-Est a Levante.

Mari

Stirati sotto costa; Mossi al largo. Molto mossi o agitati al largo delle coste Imperiesi in serata.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento
Costa: min: +9°C/+14°C – max: +11°C/+16°C.
Interno: min: +0°C/+6°C – max: +4°C/+11°C. 
 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium