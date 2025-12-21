Meteo, nuvolosità estesa su tutta la regione

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 21 dicembre, a cura di Limet.
L’ingresso di una saccatura Atlantica dal Golfo del Leone determina un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano, il quale culminerà nella giornata di Lunedì, con precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di Ponente a quote di alta collina.
Avvisi
Raffiche di tramontana localmente superiori ai 40-50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo delle coste imperiesi.
Cielo e Fenomeni
Nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese Centro-Occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte. Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 MT. (in calo serale fin verso i 1000 MT.)
Venti
Moderati o forti da Nord sul settore Occidentale della regione. Deboli da Est/Nord-Est a Levante.
Mari
Stirati sotto costa; Mossi al largo. Molto mossi o agitati al largo delle coste Imperiesi in serata.
Temperature
Stazionarie o in lieve aumento
Costa: min: +9°C/+14°C – max: +11°C/+16°C.
Interno: min: +0°C/+6°C – max: +4°C/+11°C.