La cairese Marina Barberis protagonista alla “Eredità” su Rai1

Un angolo della Val Bormida è entrato nel programma "L'Eredità", in onda su Rai1, grazie alla partecipazione della cairese, residente nella frazione di Ferrania, Marina Barberis, che ha avuto l'opportunità di confrontarsi con le sfide del popolare game show condotto da Marco Liorni.

Un’occasione unica per rappresentare la sua terra natale sul piccolo schermo, mostrando l'entusiasmo, la preparazione e la passione con cui ha affrontato ogni prova. Dopo aver lavorato per molti anni come segretaria in un’azienda metalmeccanica e dedicandosi alla traduzione nel tempo libero, Marina sta ora esplorando nuove opportunità professionali.

Nel corso della puntata, ha colpito il pubblico non solo per la sua competenza, ma anche per la simpatia e l’approccio genuino con cui ha partecipato. In un divertente scambio di battute con il conduttore, Liorni le ha chiesto cosa avrebbe scritto sul suo diario al termine della puntata, un’abitudine che Marina porta avanti ogni giorno da ben 43 anni.

Dopo aver superato diverse sfide, è arrivata alla temuta prova finale della "Ghigliottina", giocandosi una somma da capogiro: 200.000 euro. Purtroppo, non ha indovinato la parola vincente, che era "pieno", ma la sua performance ha comunque tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando non solo una solida preparazione, ma anche coraggio e determinazione nell'affrontare la prova conclusiva del programma.