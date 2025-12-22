Carcare, inaugurato il nuovo punto vendita Tpl Linea in piazza Caravadossi

Questa mattina a Carcare è stato inaugurato il nuovo punto vendita Tpl Linea, alla presenza di importanti autorità locali e aziendali, tra cui il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il Presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri, il Direttore Generale Giampaolo Rossi e il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri.

Durante l’evento, il sindaco Mirri ha sottolineato l’importanza del nuovo servizio per la comunità: “L’attivazione di un nuovo servizio rappresenta un importante risultato per il nostro Comune, offrendo un beneficio concreto non solo ai cittadini di Carcare, ma all’intero comprensorio della Val Bormida. L'amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a Tpl Linea per la fattiva collaborazione e per l’impegno dimostrato nella realizzazione dell’iniziativa”.

In occasione dell’inaugurazione sono stati presentati anche il nuovo autobus elettrico e uno dei più recenti scuolabus della flotta, simbolo dell’impegno dell’azienda nel miglioramento della mobilità sostenibile e della sicurezza dei trasporti pubblici.

Il nuovo sportello commerciale, dedicato alla bigliettazione elettronica, è operativo da oggi in piazza Caravadossi. Presso lo sportello sarà possibile: acquistare biglietti e abbonamenti TPL Linea; ricevere informazioni su orari e servizi; ottenere assistenza dedicata ai viaggiatori.