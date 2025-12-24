Varazze, riaperto Lungomare Europa. Il sindaco: "L'attenzione rimane costante"

Riapre Lungomare Europa a Varazze. Nel tardo pomeriggio di ieri, la passeggiata varazzina è stata riaperta dopo il cedimento lo scorso ottobre del tracciato stradale a 600 metri circa dall'inizio del percorso ciclopedonale lato comune varazzino, a seguito di un significativo scalzamento delle fondazioni del muro a sostegno della stessa viabilità causato dall’azione erosiva del mare.

L'infrastruttura denominata “I tre pontini”, situata in prossimità del punto in cui si è verificato il cedimento, presenta infatti ulteriori criticità strutturali e in particolare lo scalzamento della pila centrale dei tre archi che la costituiscono.

"In questa fase siamo intervenuti per sistemare in modo definitivo lo sfornellamento che si era verificato e per proteggere la pila dei cosiddetti 'tre pontini', mettendo in sicurezza il tratto interessato. L’attenzione sul percorso resta costante" spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

"Terminato il periodo delle festività, verranno ultimati i lavori sulla pila del ponte, in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere con la sistemazione definitiva - conclude il primo cittadino varazzino - L’obiettivo è garantire sicurezza e piena fruibilità di uno dei luoghi più amati di Varazze. Un ringraziamento al vicesindaco Filippo Piacentini ed all'ufficio tecnico per il lavoro svolto".