Cimento invernale di Alassio: quasi 200 partecipanti sfidano mare e tramontana

Sono 195 i partecipanti che nella mattinata di Santo Stefano hanno preso parte al 61esimo Cimento Invernale di Alassio, appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno nuotatori da tutta Italia, unendo tradizione, sport e sfida intrepida alle temperature.

Le condizioni climatiche non hanno scoraggiato i temerari, nonostante le sferzate fredde di tramontana, 16 gradi di temperatura esterna e 15 gradi in acqua. Numeroso anche il pubblico presente sul litorale alassino, a testimonianza dell’interesse che l’evento continua a suscitare.

A colpire, come spesso accade, è stata l’ampia forbice generazionale dei partecipanti. Il più anziano è stato Andrea Barbaro, 87 anni, proveniente da Albenga, mentre la nuotatrice più anziana è risultata la loanese Michela Acquarone, 78 anni. I premi per i partecipanti più giovani sono stati assegnati a Desirè Conversano, nata nel 2013 e proveniente da Torino, e ad una ragazza e a un ragazzo entrambi nati nel 2012 e provenienti dalla provincia di Milano: Lavinia Vismara di Barlassina e Lorenzo Figini di Lambiate.

Per quanto riguarda i gruppi più numerosi, il primo posto è stato conquistato dai “Nuotatori del Tempo Avverso” di Imperia con 15 partecipanti. Al secondo posto si è classificato “Cimento.it” di Borghetto Santo Spirito, con 10 partecipanti. A seguire, a pari merito, il gruppo del CNAM Alassio e quello dei Carabinieri di Alassio, entrambi con 8 partecipanti; quindi, ex aequo, “Visma e basta” di Milano e “Spinzstaniez” di Pavia, entrambi con 5 partecipanti.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato ai nuotatori giunti da più lontano: William Aldridge dall’Inghilterra e Rachel Dighelmann dalla Svizzera.

Il Trofeo “30° Pino Cosso” - assegnato al gruppo più numeroso - il premio dedicato alle partecipanti più giovane e più anziana, offerto dallo Zonta Club Alassio–Albenga, e gli altri riconoscimenti sono stati consegnati dalle autorità civili e militari presenti e dalla Presidente dello Zonta Club Alassio–Albenga.

La giornata di festa è stata ulteriormente allietata dalle note della Banda Musicale Città di Alassio e dall’animazione di Alassio Christmas Town.

La manifestazione, tradizionalmente organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, è stata presentata dal presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini.