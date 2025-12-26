 / Curiosità

Cimento invernale di Alassio: quasi 200 partecipanti sfidano mare e tramontana

Il più anziano è stato Andrea Barbaro, 87 anni, proveniente da Albenga, mentre la nuotatrice più anziana è risultata la loanese Michela Acquarone, 78 annii

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Sono 195 i partecipanti che nella mattinata di Santo Stefano hanno preso parte al 61esimo Cimento Invernale di Alassio, appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno nuotatori da tutta Italia, unendo tradizione, sport e sfida intrepida alle temperature.

Le condizioni climatiche non hanno scoraggiato i temerari, nonostante le sferzate fredde di tramontana, 16 gradi di temperatura esterna e 15 gradi in acqua. Numeroso anche il pubblico presente sul litorale alassino, a testimonianza dell’interesse che l’evento continua a suscitare.

A colpire, come spesso accade, è stata l’ampia forbice generazionale dei partecipanti. Il più anziano è stato Andrea Barbaro, 87 anni, proveniente da Albenga, mentre la nuotatrice più anziana è risultata la loanese Michela Acquarone, 78 anni. I premi per i partecipanti più giovani sono stati assegnati a Desirè Conversano, nata nel 2013 e proveniente da Torino, e ad una ragazza e a un ragazzo entrambi nati nel 2012 e provenienti dalla provincia di Milano: Lavinia Vismara di Barlassina e Lorenzo Figini di Lambiate.

Per quanto riguarda i gruppi più numerosi, il primo posto è stato conquistato dai “Nuotatori del Tempo Avverso” di Imperia con 15 partecipanti. Al secondo posto si è classificato “Cimento.it” di Borghetto Santo Spirito, con 10 partecipanti. A seguire, a pari merito, il gruppo del CNAM Alassio e quello dei Carabinieri di Alassio, entrambi con 8 partecipanti; quindi, ex aequo, “Visma e basta” di Milano e “Spinzstaniez” di Pavia, entrambi con 5 partecipanti.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato ai nuotatori giunti da più lontano: William Aldridge dall’Inghilterra e Rachel Dighelmann dalla Svizzera.

Il Trofeo “30° Pino Cosso” - assegnato al gruppo più numeroso - il premio dedicato alle partecipanti più giovane e più anziana, offerto dallo Zonta Club Alassio–Albenga, e gli altri riconoscimenti sono stati consegnati dalle autorità civili e militari presenti e dalla Presidente dello Zonta Club Alassio–Albenga.

La giornata di festa è stata ulteriormente allietata dalle note della Banda Musicale Città di Alassio e dall’animazione di Alassio Christmas Town.

La manifestazione, tradizionalmente organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, è stata presentata dal presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini.

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

