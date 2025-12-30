Cairo: si è spenta Rosanna Giribone, aveva gestito il Bar Albergo Farina dei Passeggeri

Addio a Rosanna Giribone, 96 anni, figura storica e amata tra i residenti dei Passeggeri di Cairo Montenotte. I funerali si terranno in forma privata, come desiderato dalla famiglia.

Tra gli anni ’50 e ’70, insieme alle zie, aveva gestito il Bar Albergo Farina, situato nella frazione cairese.

I residenti più anziani la ricordano ancora per la sua cordialità e la capacità di far sentire tutti a casa. Il locale non era solo un bar: era un luogo dove si intrecciavano storie, ricordi e incontri quotidiani.