Climber infortunato sulle alture del Finalese: intervento dell'elisoccorso

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno per un climber infortunatosi sulle alture del Finalese, alla Grotta dell’Edera. Il 32enne è caduto da circa 6 metri procurandosi traumi agli arti inferiori.

L’allarme è scattato intorno alle 14.45 e sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 (Croce Verde di Finalborgo), oltre all’elisoccorso Grifo.

Raggiunta la zona impervia in cui si trovava il ferito, i soccorritori lo hanno medicato, stabilizzato e posizionato su barella. È stato poi trasportato in elicottero Grifo in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

I soccorsi sono stati facilitati dal fatto che, subito dopo l’incidente, gli amici del climber hanno fatto in modo che quest’ultimo arrivasse a terra.