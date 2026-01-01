La prima "ciumba" del 2025 a Varazze: 260 i "temerari" del cimento

Questa mattina classico appuntamento dell'1° gennaio a Varazze, sulla spiaggia "Beachcletta" a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 74ª edizione del cimento invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un tuffo in mare.

260 i "temerari" di Capodanno che hanno partecipato. Nel 2025 invece, avevano preso parte alla classica "ciumba" 251 persone.

Sono stati premiati la bambina e il bambino più giovani, 1 anno e 5 anni.

Anche quest’anno, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi a collaborare con il comune nell’organizzazione della manifestazione alcune storiche associazioni sportive come la locale sezione della LNI e il Varazze Club Nautico.