Buoni propositi per l’anno nuovo: ecco quelli per il 2026

Anno nuovo, vecchi propositi. Anche questo Capodanno, tra bottiglie di spumante e le note in sottofondo di “Oh happy day”, abbiamo promesso che nel 2026 faremo sul serio. Non salteremo più un giorno di dieta, di palestra o qualche appuntamento. Perché questo è l’anno della svolta!

Ecco allora una lista degli obiettivi che probabilmente in queste ore ci prefiggeremo per l'anno a venire, e per i quali lotteremo con dedizione, senza mai perderci d'animo.

Da dove cominciare? Facile! Da questa lista di 10 propositi.

Andare in palestra. È il classico dei classici, mancano poco più di cinque mesi all’inizio dell’estate. Che significa una cosa sola: non c’è tempo da perdere!

Iniziare la dieta. Alla palestra segue, ovviamente, una dieta che aiuti a recuperare la forma fisica compromessa dai panettoni ingurgitati a Natale. La dieta mediterranea? La dissociata? La vegetariana? Chi riuscirà ad averla vinta sui pranzi della domenica?

Fare le scale invece di prendere l’ascensore. Una cosa che dovremmo fare di base!

Utilizzare una delle agende ricevute a Natale. C’è quella aziendale, quella regalataci dal nostro assicuratore, l’omaggio della banca. Si accumulano sulle scrivanie come i file sul desktop del pc. Impossibile resistere al loro fascino. Un po’ meno a usarle.

Rinnovare la nostra camera preferita o il nostro ufficio. Cambiare ogni tanto fa bene e ci tiene mentalmente e fisicamente occupati, così come mettere in ordine la casa.

Svegliarsi presto al mattino. I saggi motivazionali parlano chiaro: se vuoi avere successo nella vita, devi svegliarti prima che il gallo canti. Perché chi dorme non piglia pesci.

Dedicarsi alla cultura. Avere come obiettivo la lettura di almeno un libro al mese (ne avremo ricevuti almeno tre per Natale). Vanno bene anche i giornali. E poi andare a visitare mostre, musei o magari fare qualche viaggio, spinta in più per ampliare i nostri orizzonti.

Fare volontariato. Dedicarci a una causa benefica, fare donazioni o impegnarci nel volontariato, qualunque esso sia, fa bene a noi e agli altri.

Sostenibilità. Condurre una vita più green, cercando di osservare tutti quegli accorgimenti in grado di migliorare, nel nostro piccolo, il mondo che ci circonda.

Imparare a staccare dalla tecnologia che ci circonda e ci opprime, dedicando più tempo a se stessi e volersi più bene.

Smettere di non rispettare i buoni propositi dell’anno prima E arrivederci al prossimo anno. Per ripartire ancora una volta, tutti insieme, dal punto uno.