Transito dei mezzi pesanti sulla Sp29 a Cadibona: in corso la messa in sicurezza dei cedimenti stradali

Sono in corso le attività di messa in sicurezza dei cedimenti stradali sulla Sp29 all’interno della frazione di Cadibona a Quiliano.

"Un intervento di ripristino utile a mitigare l’impatto acustico generato dal transito dei mezzi pesanti lungo la direttrice" spiegano dalla Provincia.

Il sindaco Nicola Isetta in più di un'occasione aveva ha sollevato alcune criticità soprattutte legate all'incremento dei flussi veicolari, sia leggeri che pesanti.

Per questo era stato organizzato un incontro nel giugno dello scorso anno proprio tra l'amministrazione quilianese e Palazzo Nervi.

"Tra le principali criticità individuate – rispetto alle quali è stata condivisa l’intenzione di avviare gli opportuni adempimenti risolutivi è presente il versante di via Burrè per il quale è stata prospettata la definizione di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un marciapiede lungo il tratto che conduce alla parte sommitale dell’abitato, in direzione Altare, per incrementare la sicurezza pedonale. Contestualmente, è stata sottolineata l’utilità di programmare interventi puntuali di manutenzione della pavimentazione stradale. Per la zona di via Pollero, nei pressi della Chiesa Parrocchiale di Cadibona è emersa l’opportunità di un intervento di messa in sicurezza, per aumentare le misure di protezione in corrispondenza dell’attraversamento pedonale" avevano spiegato dalla Provincia.

"Avevo scritto ripetutatamente, con due solleciti, alla Provincia rimarcando i problemi dell'attraversamento dell'abitato di Cadibona considerato il traffico h24 soprattutto legato al passaggio dei camion. Con la situazione che è via via peggiorata - aveva dichiarato Isetta - L'attenzione è stata posta partendo da valle verso Savona all'attraversamento pedonale e la regolazione con un semaforo intelligente; la criticità del passaggio di fronte alla chiesa con la strada che è stretta e il rischio di incrocio dei camion è molto alto. Abbiamo inoltre richiesto di ripristinare il manto stradale nella curva all'altezza della farmacia. A monte c'è il problema del marciapiede dalla strada dei Tecci che va verso via Burrè. Importante realizzare un protocollo d'intesa per la progettazione e il futuro finanziamento dell'opera".