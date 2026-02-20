Premio nazionale “Ivos Pacetti” per la ceramica d’arte, pubblicato il bando per i giovani artisti

I Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, insieme al Circolo degli Artisti e allo Studio Ernan Design, lanciano una nuova edizione del bando relativo al Premio Pacetti per la ceramica d’arte. Il concorso, riservato agli studenti delle Accademie statali di Belle Arti, è un premio pensato per i giovani artisti, a cui si offre la possibilità di impegnarsi con un proprio progetto in una selezione nazionale finalizzata a valorizzare l’ambito decorativo delle superfici ceramiche.

Il vincitore potrà realizzare il proprio progetto presso lo Studio Ernan Design di Albisola Superiore, grazie a una residenza artistica della durata di quindici giorni. Un’opportunità per lavorare all’interno di un importante complesso produttivo, quello della fabbrica Ernan, attivo sul territorio di Albisola Superiore da oltre settanta anni.

Fondata come “Ceramiche minime fratelli Pacetti” nel 1954 è stata rinominata nel 1974, dopo la scomparsa di Ivos e Renato Pacetti, in Studio Ernan Design dagli attuali gestori Annamaria Pacetti e Ernesto Canepa. Il giardino museo, adiacente all’edificio, è la memoria storica qualificata della presenza di artisti che hanno frequentato Albisola negli ultimi cento anni, da Fontana a Scanavino a Fabbri, e concreta rappresentazione dell’attività, anche attuale, di collaborazione tra la manifattura, importanti gallerie d’arte, designers e artisti contemporanei di livello internazionale.

Le opere realizzate presso lo Studio Ernan Design saranno successivamente esposte all’interno del Circolo degli Artisti e del Museo della Ceramica Manlio Trucco.

“Con questo premio vogliamo rinnovare il legame profondo tra Albisola e la ceramica offrendo ai giovani studenti un’opportunità concreta per confrontarsi con un linguaggio che qui affonda le proprie radici nella storia e guarda con fiducia al futuro. Intitolare il concorso a Ivos Pacetti significa riconoscere il valore di un imprenditore - artista che ha saputo traghettare la nostra tradizione nel Novecento, aprendo strade nuove e coraggiose. Oggi chiediamo alle nuove generazioni di raccoglierne l’eredità: di sperimentare, di osare, di portare il proprio sguardo all’interno di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione spazi, competenze e collaborazioni per accompagnare questo percorso di crescita e di creatività” dichiara Simona Poggi, assessore alla Cultura di Albisola.

Il bando, la cui scadenza è fissata al prossimo 20 aprile 2026, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albisola Superiore. Il vincitore verrà annunciato nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del Festival della Maiolica 2026.