Savona, torna l'Epifania il Luna Park Dis-ability Day

"In collaborazione con i giostrai e con l'assessore Elisa Di Padova, tutte le giostre saranno rallentate nella velocità e prestazioni per poter far provare ai campioni la gioia del Luna Park insieme ai propri, fratelli, amichetti, un momento bellissimo di inclusione che rimarrà impresso in loro" spiega Fabio Incorvaia.

Sarà presente l'assistenza della Croce d'Oro Albissola Marina e dei volontari per poter facilitare la salita e discesa dalle giostre, sopratutto per le carrozzine.

Per concludere le frittelle e il brindisi tutto offerto dai giostrai.

Sarà riservato un parcheggio nel viale di accesso del luna park in Viale Dante Alighieri con appuntamento alle 9:30 nella zona dei binari ferroviari.