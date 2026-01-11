Come smontare le luci di Natale, senza ingarbugliarle

Come ogni anno addobbare l’albero di Natale è sinonimo delle feste che stanno arrivando, del calore, delle cene in famiglia, dei regali e dei festeggiamenti. Ma arriva anche il momento di smontarlo, di chiudere il capitolo feste natalizie e di tornare alla normale e semplice quotidianità.

Se per i preparativi infatti abbiamo impiegato cura e impegno, occorre mettere lo stesso zelo per smontare le decorazioni con ordine e senza ingarbugliare, soprattutto i fili delle luminarie e i festoni. Cosa che in genere non riesce quasi mai, e finisce tutto in un grande groviglio (che bisognerà districare con molta pazienza il prossimo dicembre).

Uno dei metodi più conosciuti è sicuramente quello dell'attaccapanni, tramandato dalle nonne. Tutto ciò che occorre fare è fissare un'estremità del filo di luci ad un attaccapanni attorcigliandovelo intorno e fissando l'altra estremità dall'altra parte della gruccia.

Una volta terminata l’operazione, l’attaccapanni con le luci avvolte può essere riposto ovunque: in una scatola, appeso a un mobile nello sgabuzzino, o anche nell’armadio. Questo trucco può essere utilizzato per qualsiasi tipo di luminaria: da quelle da mettere all’esterno a quelle che si montano sull’albero di Natale.

Quando l’anno prossimo dovrete riporle sull’albero non vi basterà far altro che toglierle dalla gruccia, in questo modo eviterete di trovarle tutte attorcigliate, senza dover chiamare un esperto di nodi marinareschi.

In alternativa si possono attorcigliare le luci attorno al cartone dei rotoli della carta assorbente o si possono avvolgere su se stesse per poi fissarle con del nastro adesivo in modo da non farle muovere.

Si spengono le luci. Nel vero senso della parola!