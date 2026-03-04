Albenga, Trofeo Laigueglia: la Polizia Locale premia Filippo Conca, un esempio per i giovani

In occasione della partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga, la Polizia Locale ha vissuto un momento particolarmente significativo.

Il Commissario Superiore Gianluca Dagnino, a capo dell’Ufficio Educazione alla Legalità, ha consegnato al ciclista Filippo Conca – campione italiano senza contratto da professionista e oggi in gara in maglia tricolore al Trofeo Laigueglia – la presentazione che, nell’ambito del progetto di educazione civica nelle scuole, è stata portata agli studenti di Albenga come esempio concreto di determinazione e resilienza.

Un messaggio chiaro, quello condiviso durante gli incontri con gli alunni: nella vita è fondamentale non arrendersi, lottare per i propri obiettivi e coltivare con coraggio le proprie passioni. Un messaggio che trova piena incarnazione proprio nella storia sportiva e personale di Conca.

In una passata intervista, il corridore aveva raccontato la difficoltà di restare senza squadra dopo anni trascorsi ad aiutare i compagni nei team World Tour e Professional, la scelta di non smettere ma di ripartire dal gravel, gli infortuni e le cadute, fino alla conquista del Campionato Italiano: “Non è tanto per il Campionato Italiano in sé, ma per la sofferenza che ho avuto in questi mesi. Sono orgoglioso di me stesso”.

Un esempio che la Polizia Locale di Albenga aveva deciso di condividere con i ragazzi ancor prima di sapere che ci sarebbe stata l’occasione di incontrarlo personalmente.

Oggi il Commissario Dagnino ha potuto raccontare a Conca come la sua storia sia entrata nelle scuole della città e abbia ispirato tanti giovani, dimostrando che dietro ogni traguardo ci sono sacrificio, perseveranza e fiducia nelle proprie capacità.