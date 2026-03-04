Varazze, in Conferenza dei servizi il via libera definitivo alla nuova pista di pattinaggio in località Salice

Il nuovo polo sportivo in località Salice sta per concretizzarsi, dopo anni di attesa e cambi di progettazione. La Conferenza dei servizi, a fine febbraio, si è infatti conclusa con esisto positivo per il Comune di Varazze, approvando il progetto. Per la copertura finanziaria, il progetto ha partecipato al bando dell’Istituto per il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2024”, diretto a finanziare l’opera mediante mutuo a tasso fisso con l’Istituto, per 1,2 milioni di euro.

Tra i passaggi decisivi in Conferenza dei servizi, il nulla osta del CONI Liguria e il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, che ha richiesto assistenza specialistica durante gli scavi. Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, il Comune ha comunicato ai Vigili del Fuoco la non assoggettabilità dell'intervento ai controlli previsti dal DPR 151/2011, avendo scelto di limitare la capienza delle tribune a meno di 100 posti.

CRONISTORIA

Nel corso degli anni ’90, in località Salice, sono state avviate le opere per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato al calcio. Tra gli interventi realizzati in quella fase c'erano le opere di contenimento del terreno sul versante a monte, con l’inserimento di una parte delle gradinate.

A causa delle complessità di natura geologica dell’area, l’amministrazione comunale dell’epoca ha affidato l’incarico per la progettazione delle opere necessarie al consolidamento del versante, interventi ritenuti indispensabili per poter completare l’impianto sportivo.

Il progetto geotecnico consgenato al Comune prevedeva una serie di interventi di drenaggio, per un costo complessivo stimato in 410 mila euro.

Nel novembre 2007 la giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto sportivo. Il progetto prevedeva di utilizzare le opere già realizzate e di completarle con la costruzione di un campo da calcio in erba sintetica per squadre a sette giocatori, una pista di pattinaggio a rotelle omologabile per gare ufficiali, oltre ai servizi, agli spogliatoi e ai parcheggi. Il piano comprendeva anche la realizzazione degli interventi geotecnici necessari, portando il costo complessivo del progetto preliminare a circa 2 milioni di euro.

As aprile 2019 la Giunta comunale ha poi approvato nuove linee di indirizzo per la realizzazione di un impianto polifunzionale ridimensionato rispetto al progetto preliminare del 2007. La nuova impostazione prevedeva infatti la realizzazione della sola pista di pattinaggio e del fabbricato destinato a spogliatoi e servizi, mentre il campo da calcio centrale, la zona biglietteria e l’area camper esterna con i relativi parcheggi, erano stati stralciati dalla progettazione. Nell’area centrale, inizialmente destinata al campo da calcio, si è scelto invece di realizzare uno spazio multifunzionale con superficie piana.

Nel luglio 2023 il Dipartimento per lo Sport del Ministero ha pubblicato il bando “Sport e Periferie”, che prevedeva la possibilità di ottenere un finanziamento a fondo perduto fino a 700 mila euro.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di partecipare al bando, impegnandosi a cofinanziare la parte eccedente rispetto al contributo ministeriale e presentando un progetto con alcune modifiche rispetto alla configurazione precedente, ma senza successo.