Provincia di Savona: riorganizzazione ai vertici, Alessio Canepa assume l'interim degli Affari Generali

Novità nell'organizzazione dirigenziale della Provincia, con l'avvicendamento strategico alla guida del Settore Affari Generali. Da inizio mes il Dott. Alessio Canepa ha assunto l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Affari Generali.

Canepa, già titolare delle "Risorse umane e finanziarie" dal maggio 2024, manterrà la guida di entrambi i setori in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e delle competenze interne.

Con l'assegnazione dell'incarcio a Canepa finisce la fine dell'interim per il segretario generale, Alberto Zurlo, che aveva retto gli Affari generali dal luglio 2024. La decisione nasce dalla necessità di riequilibrare i carichi di lavoro: Zurlo, infatti, resta impegnato in numerosi ruoli chiave , oltre a quello di Direttore generale e cioè Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presidente del Nucleo di valutazione e dell’Ufficio procedimenti disciplinari.