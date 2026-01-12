Autoclave ENBIO per estetica: modelli e differenze tra S e Pro

Se gestisci un centro estetico, uno studio tatuaggi, un salone per microblading o piercing, sai bene che la sterilizzazione non è un dettaglio: è un obbligo di legge e una garanzia di sicurezza per i tuoi clienti.

Ma non tutte le autoclavi sono uguali. La legge è chiara: per sterilizzare strumenti che entrano a contatto con la pelle serve un'autoclave Classe B, l'unica che garantisce l'eliminazione completa di virus, batteri, spore e funghi su ogni tipo di carico.

Il problema? La maggior parte delle autoclavi Classe B sono ingombranti, lente, complicate da usare. Occupano spazio, ti fanno perdere tempo, costano un patrimonio tra acqua, energia e manutenzione.

Ed è qui che entra in gioco ENBIO.

ENBIO: l'autoclave più veloce al mondo

ENBIO non è un'autoclave qualsiasi. È il punto di riferimento mondiale per chi cerca velocità, compattezza e affidabilità assoluta.

I Numeri Parlano Chiaro

ENBIO S: sterilizza in 15 minuti (ciclo completo imbustato Classe B)

ENBIO Pro: sterilizza in 18 minuti (ciclo completo imbustato Classe B)

Autoclave tradizionale: 50-60 minuti per lo stesso ciclo

Tradotto in pratica? Puoi riutilizzare gli strumenti 3-4 volte più velocemente. Se lavori su appuntamenti ravvicinati, questo significa zero tempi morti, zero ritardi, zero clienti che aspettano.

Perché È Così Veloce?

ENBIO ha brevettato una tecnologia rivoluzionaria che riduce i tempi di riscaldamento e raffreddamento senza compromettere la sterilizzazione. Il risultato:

4x più veloce (ENBIO S vs autoclave standard)

(ENBIO S vs autoclave standard) 3.3x più veloce (ENBIO Pro vs autoclave standard)

(ENBIO Pro vs autoclave standard) Stessa efficacia (Classe B certificata EN-13060)

I due modelli ENBIO: S e Pro a confronto

ENBIO produce due modelli pensati specificamente per centri estetici, studi tatuaggi e attività simili. Vediamoli nel dettaglio.

ENBIO S - Il Campione di Velocità

ENBIO S è l'autoclave perfetta per chi lavora da solo o in piccoli team e ha bisogno di massima velocità con ingombro minimo.

Tempi di sterilizzazione:

Ciclo rapido non imbustato (FAST 134°C): 7 minuti

Ciclo imbustato Classe B (134°C): 15 minuti

Ciclo imbustato Classe B (121°C): 30 minuti

Volume camera: 2,7 litri

Massimo 8 buste di strumenti

Performance: 32 buste/ora

Larghezza: 25 cm

Altezza: 16 cm (incredibilmente bassa!)

Profondità: 56 cm

Peso: 15 kg (la puoi spostare tu da sola)

Il filtro magico ENBIO: Con solo 1 litro di acqua distillata puoi fare fino a 1.000 cicli di sterilizzazione. Sì, hai letto bene: mille. Questo significa che non serve rubinetto, non serve scarico, la metti dove vuoi.

ENBIO Pro - capacità e versatilità

ENBIO Pro è pensato per centri più strutturati con volumi di lavoro alti o strumenti di dimensioni maggiori (ad esempio kit per impianti, strumenti chirurgici, attrezzature endodonzia).

Caratteristiche tecniche:

Ciclo rapido non imbustato (FAST 134°C): 9 minuti

Ciclo imbustato Classe B (134°C): 18 minuti

Ciclo imbustato Classe B (121°C): 30 minuti

Ciclo PRION imbustato (134°C): 43 minuti

Volume camera: 5,3 litri

Massimo 16 buste di strumenti

Performance: 50 buste/ora

Larghezza: 25 cm

Altezza: 20 cm

Profondità: 56 cm

Peso: 20 kg

Il filtro magico ENBIO: Con 1 litro di acqua distillata puoi fare circa 700 cicli. Anche qui, zero necessità di allacci idrici.

Quando scegliere ENBIO S

Scegli ENBIO S se:

Lavori da sola o al massimo con un collaboratore

o al massimo con un collaboratore Fai microblading, tatuaggi sopracciglia, estetica avanzata

Hai appuntamenti ravvicinati (ogni 60-90 minuti)

(ogni 60-90 minuti) Usi strumenti di dimensioni ridotte (aghi, pinze, forbici piccole)

(aghi, pinze, forbici piccole) Lo spazio è limitato e vuoi qualcosa di super compatto

e vuoi qualcosa di super compatto Vuoi il ciclo più veloce in assoluto (7 min rapido, 15 min standard)

(7 min rapido, 15 min standard) Fai 3-5 cicli al giorno massimo

Quando scegliere ENBIO Pro

Scegli ENBIO Pro se:

Hai un centro strutturato con 2+ cabine operative

Fai tatuaggi completi, piercing multipli, trattamenti combinati

Lavori su più clienti contemporaneamente

Sterilizzi kit completi o strumenti lunghi (cassette chirurgiche, attrezzature implantologia)

(cassette chirurgiche, attrezzature implantologia) Fai più di 5 cicli al giorno

Pensi di crescere e vuoi un'autoclave che scala con te

Il Vero Problema Delle Autoclavi: Non È l'Acquisto, È l'Assistenza

Qui arriviamo al punto che nessuno ti dice quando compri un'autoclave: il problema non è comprarla, è avere qualcuno che ti segue dopo.

Cosa succede di solito

La maggior parte dei rivenditori di autoclavi per centri estetici sono:

Rivenditori online che ti spediscono una scatola e non li senti più

che ti spediscono una scatola e non li senti più Distributori generici che vendono di tutto (dalle attrezzature ai cosmetici) e non hanno tecnici specializzati

che vendono di tutto (dalle attrezzature ai cosmetici) e non hanno tecnici specializzati Fornitori con call center: chiami, ti mettono in attesa 20 minuti, ti dicono "le mandiamo un tecnico appena possibile" (= tra 10 giorni)

Risultato? L'autoclave si rompe, non puoi lavorare, perdi clienti, perdi fatturato, accumuli stress. E intanto il fornitore non risponde.

Il modello Bisecco: partner tecnico, non venditore

Noi di Bisecco siamo diversi. Completamente diversi.

Da oltre vent'anni lavoriamo e nel settore medicale: studi dentistici, ambulatori, cliniche e nel settore estetico. Siamo centro assistenza autorizzato ufficiale ENBIO.

Questo significa che quando compri un'autoclave ENBIO da Bisecco:

Consulenza Pre-Acquisto Gratuita e Personalizzata

Non ti vendiamo "l'autoclave più costosa". Ti facciamo domande:

Quanti operatori lavorate contemporaneamente?

Quanti cicli fate al giorno?

Che tipo di strumenti sterilizzate?

Quanto spazio avete?

Qual è il vostro budget realistico?

Sulla base delle risposte, ti consigliamo il modello giusto. A volte è l'ENBIO S (meno costoso), altre volte è il Pro. Il nostro obiettivo è che tu sia soddisfatta a lungo termine, non massimizzare la vendita oggi.

Formazione Incluse (Sul Serio) e messa in funzione

Cosa impari nella formazione:

Come fare i cicli correttamente (quale programma per cosa)

Come fare i test Helix (obbligatori per legge ogni settimana)

(obbligatori per legge ogni settimana) Cosa fare se appare un messaggio di errore

Manutenzione quotidiana (5 minuti al giorno per farla durare 20 anni)

Alla fine della formazione sei completamente autonoma.

Se la distanza non permette l'uscita tecnica, abbiamo un protocollo di Consulenza Telefonica e Video Assistita. Ti guidiamo passo dopo passo come se fossimo lì con te, fino a quando non avrai tutto sotto controllo.

E dopo? Se hai un dubbio, ci chiami. Ti rispondiamo subito.

Non Ti Abbandoniamo Mai (Davvero)

Molti centri estetici e studi tatuaggi ci contattano dopo 3-4 anni che hanno comprato un'autoclave da qualcun altro. Il problema? Il fornitore non risponde più, l'autoclave ha bisogno di manutenzione, nessuno sa come aiutarli.

Noi non facciamo così.

I nostri clienti sono con noi da 10, 15, 20 anni. Non perché cambiano autoclave continuamente, ma perché sanno di poter contare su di noi ogni volta che serve.

Come funziona la consulenza Bisecco (passo-passo)

Quando ci contatti per un'autoclave ENBIO, ecco cosa succede:

Step 1: Analisi Gratuita delle Tue Esigenze

Ti facciamo domande specifiche per capire le tue necessità reali:

Sul volume di lavoro:

Quanti clienti vedi al giorno?

Lavori da sola o hai collaboratori?

Fai appuntamenti ravvicinati (ogni ora) o hai tempo tra un cliente e l'altro (2-3 ore)?

Quanti set di strumenti hai a disposizione?

Sulla situazione attuale:

Hai già un'autoclave? Di che tipo?

Quali problemi hai con quella attuale?

Quali sono le tue priorità (velocità, capacità, affidabilità, dimensioni)?

Questo ci permette di darti consigli precisi, non generici.

Step 3: Proposta chiara e trasparente

Ti presentiamo la soluzione migliore per te, con:

Modello consigliato (S o Pro) e perché

(S o Pro) e perché Cosa è incluso : autoclave + installazione + formazione + primo anno assistenza

: autoclave + installazione + formazione + primo anno assistenza Opzioni di pagamento : contanti, finanziamento, leasing operativo, noleggio

: contanti, finanziamento, leasing operativo, noleggio Piano di manutenzione (facoltativo ma consigliato)

(facoltativo ma consigliato) Cosa aspettarti: tempi di consegna, formazione, follow-up

Zero sorprese. Zero costi nascosti.

Step 4: Installazione e Formazione

Fissiamo un giorno comodo per te. Arriviamo, installiamo tutto, ti formiamo. In 2-3 ore sei operativa con la tua nuova autoclave ENBIO.

Step 5: Assistenza Continua

Da quel momento in poi, hai un referente tecnico diretto. Ci chiami quando vuoi, per qualsiasi dubbio o problema. Semplice.

Come richiedere una consulenza gratuita

Se stai valutando l'acquisto di un'autoclave ENBIO per il tuo centro estetico, studio tatuaggi, salone microblading o attività simile, ecco come possiamo aiutarti:

Opzione 1: Consulenza Telefonica Gratuita

Chiamaci, parliamo del tuo centro, ti diamo un primo orientamento su quale modello potrebbe fare al caso tuo.

Zero impegno, solo informazioni utili.

Opzione 2: Preventivo Personalizzato via Email

Mandaci una email con qualche informazione di base:

Che attività fai (microblading, tatuaggi, estetica, piercing...)

Quanti operatori lavorate

Quanti clienti al giorno (circa)

Se hai già un'autoclave o è il primo acquisto

Ti prepariamo un preventivo dettagliato per ENBIO S o Pro, in base alle tue esigenze.

Anche se poi non compri, almeno hai le idee chiare su cosa ti serve davvero.

Non siamo venditori insistenti

Una cosa importante: non siamo venditori che ti pressano per chiudere la vendita oggi.

Se non siamo convinti che ENBIO sia la soluzione giusta per te, te lo diciamo chiaramente. Il nostro obiettivo è che tu sia soddisfatta a lungo termine, non vendere a tutti i costi.

Esempio: se lavori pochissimo (1-2 clienti al giorno), magari un'autoclave ENBIO è sovradimensionata per te. Te lo diciamo onestamente, anche se significa perdere una vendita.

Perché? Perché vogliamo clienti soddisfatti che restano con noi 10-15-20 anni, non clienti delusi che se ne vanno dopo sei mesi.

Conclusione: ENBIO S o Pro? dipende da te (e noi ti aiutiamo a scegliere)

Non esiste il modello "migliore in assoluto". Esiste il modello migliore per te, per il tuo centro, per il tuo modo di lavorare, per i tuoi volumi.

ENBIO S è perfetta se cerchi velocità massima (15 minuti), dimensioni minime (16 cm altezza), efficienza energetica (filtro magico 1000 cicli) per volumi medi (1-2 operatori, 3-5 cicli/giorno).

ENBIO Pro è la scelta giusta se hai volumi alti (più operatori, 5+ cicli/giorno), necessità di maggiore capacità (16 buste vs 8), strumenti grandi (cassette impianti 20x30x9 cm).

Ma la vera differenza non la fa il modello. La fa l'assistenza che ricevi dopo.

E su questo, noi di Bisecco non scendiamo a compromessi. Dopo vent'anni nel settore medicale, sappiamo che un'autoclave senza assistenza è solo un problema rimandato.

E tu non hai bisogno di problemi. Hai bisogno di lavorare serenamente, sapendo che, se serve, qualcuno c'è.















