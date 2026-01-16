Savona, lavori nella Galleria dell’Arsenale: viabilità modificata dal 19 al 23 gennaio

Scatteranno da lunedì 19 gennaio e proseguiranno fino a venerdì 23 gennaio 2026 le modifiche alla viabilità nella Galleria dell’Arsenale, a Savona, per consentire interventi di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

I lavori, commissionati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed eseguiti dalla ditta Patriarca Group , si svolgeranno ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Durante l’esecuzione degli interventi la circolazione all’interno della galleria sarà consentita su una sola corsia di marcia, esclusivamente in direzione dei varchi portuali.

Il traffico in uscita dal porto e diretto verso corso Mazzini verrà invece deviato lungo via Peppino Impastato, attraverso apposita segnaletica temporanea. La corsia riservata ai veicoli diretti ai varchi portuali dovrà avere una larghezza minima di 2,80 metri.

Nelle ore notturne, tra le 18 e le 8 del mattino successivo, dovrà essere ripristinata la normale percorribilità della galleria in entrambe le direzioni. Qualora ciò non fosse possibile, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere, a cura della ditta esecutrice.

L’ordinanza prevede inoltre che sia sempre garantito il transito dei mezzi eccezionali diretti ai varchi portuali o in uscita dagli stessi, per evitare ripercussioni sulla viabilità dell’asse corso Mazzini–via Gramsci.

Durante i lavori sarà presente personale addetto alla regolazione del traffico, dotato di palette segnaletiche e dispositivi di sicurezza, mentre tutta la segnaletica provvisoria dovrà essere conforme al Codice della Strada e alle normative vigenti in materia di cantieri stradali.