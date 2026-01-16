I licei musicali "Giordano Bruno" di Albenga e "Sandro Pertini" di Genova uniti in concerto con tre ensemble

All’interno della Rete dei Licei Musicali e Coreutici della Liguria, nello specifico nel progetto Orchestra Regionale dei Licei Musicali, con l’auspicio di far crescere sempre più questa splendida iniziativa, gli studenti del Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Albenga e quelli del Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova si sono incontrati presso quest’ultimo per fare musica insieme.

I docenti di entrambi gli istituti hanno concepito, coordinato e realizzato tre ensemble musicali costituiti dai propri studenti: il primo di fiati e percussioni, il secondo di soli archi e il terzo di voci.

In una calorosa sinergia, accomunati dalla passione per la musica, gli studenti dei due istituti liguri si sono ritrovati fianco a fianco a suonare e cantare.

L’entusiasmo provocato dall’iniziativa è stato grande, pari al desiderio di ritrovarsi a fare musica insieme altre volte ancora, magari dinanzi a un pubblico accorso numeroso per l’occasione.