Regione, Vaccarezza entra nell’orbita della Giunta: delegato da Bucci al supporto su Enti locali ed Europa

Angelo Vaccarezza entra ufficialmente nell’orbita della Giunta regionale ligure. Con decreto firmato dal presidente Marco Bucci, al consigliere regionale loanese è stato attribuito un incarico di supporto per le attività in materia di Enti locali e Relazioni europee e internazionali, ambiti che restano formalmente in capo al governatore.

Come consigliere delegato, Vaccarezza svolgerà funzioni di studio, analisi e coordinamento, partecipando alle sedute di Giunta sulle tematiche delegate senza diritto di voto e mantenendo al contempo il proprio ruolo di consigliere regionale. Un incarico che non equivale a un assessorato, ma che consente di fatto al Savonese – e in particolare al Ponente ligure – di avere una presenza stabile nei lavori dell’esecutivo regionale insieme all'assessore leghista Paolo Ripamonti.

Vaccarezza, ex totiano tornato a Forza Italia, che sta cercando di riorganizzare territorialmente, attualmente ricopre anche il ruolo di consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: già sindaco di Loano, presidente della Provincia di Savona e vicepresidente vicario dell’Unione delle Province Italiane, ha maturato alcune esperienze anche in ambito europeo, con trasferte a Bruxelles e presso il Parlamento europeo. Le sue recenti "visite" in Israele e la sua posizione dichiaratamente pro-Netanyahu hanno alimentato discussioni politiche durante l'offensiva militare a Gaza.

In una prima fase, le deleghe sarebbero state proposte al consigliere varazzino Alessandro Bozzano, che avrebbe però puntato a incarichi considerati più “pesanti”, come la Cultura. Il rifiuto e la successiva ipotesi di un passaggio al gruppo misto avrebbero portato il Presidente Bucci a individuare in Vaccarezza una soluzione condivisa.

Bozzano mantiene al momento la presidenza della Commissione Affari istituzionali e Bilancio. Entrambi i consiglieri appartengono all’area del centrodestra e sono stati figure di rilievo del movimento “Cambiamo”, fondato dall’ex governatore Giovanni Toti. Successivamente, Vaccarezza è rientrato in Forza Italia, contribuendo al rilancio del partito azzurro nel Savonese, ricandidandosi con FI alle ultime elezioni regionali. Bozzano, invece, è oggi capogruppo della lista civica Vince Liguria–Noi Moderati.

La rivalità tra i due esponenti savonesi non è nuova e si è accentuata con un episodio simbolico avvenuto il 30 aprile dello scorso anno a Varazze, durante le celebrazioni di Santa Caterina. In quell’occasione Vaccarezza aveva indossato la fascia tricolore in rappresentanza ufficiale della Regione Liguria, come previsto dal nuovo regolamento, mentre la fascia non era stata consegnata a Bozzano, nonostante fosse varazzino ed ex sindaco della città. Un episodio che aveva innescato un vero e proprio “caso politico” e acuito le tensioni tra i due.

L’incarico affidato a Vaccarezza, come stabilito dal decreto, non prevede compensi a carico della Regione. Un ruolo di supporto che, pur senza diritto di voto, segna un passaggio politico rilevante negli equilibri interni della maggioranza e nel rapporto tra la Giunta regionale e il territorio savonese.

L'assegnazione ad Angelo Vaccarezza arriva nello stesso giorno in cui la Giunta ligure si amplia con l’ingresso di due nuovi assessori: è stata formalizzata la nomina di Claudia Morich (Bilancio) e quella di Alessio Piana (Sviluppo economico).