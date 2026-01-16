Eolico, Bruzzone (Lega) attacca il Pd: "Arboscello è in ritardo, noi difendiamo il territorio da anni"

Arriva dal deputato savonese della Lega, l'onorevole Francesco Bruzzone, la replica alle critiche mosse dal consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello, per una inoperosità del partito attualmente al Governo (in Regione e a livello Nazionale) sul tema.

“Ho appreso, a dire il vero con grande stupore, che il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello ha iniziato a occuparsi del problema degli impianti eolici nella provincia di Savona, eccessivamente satura perché produce già l'89,89% dell'energia eolica in Liguria, accusando incredibilmente la Lega di scarsa attività di difesa del nostro territorio - dice Bruzzone - Lo ribadisco: noi lavoriamo da anni per la tutela e la difesa del nostro territorio e siamo contrari al nuovo progetto sul Monte Camulera, nei Comuni di Murialdo e Osiglia, il cui danno ambientale sarebbe senz'altro superiore ai benefici (si parla di pale alte oltre 200 metri)”.

“Vorrei però informare la cittadinanza, visto che il consigliere del Pd è molto disattento, che sul tema degli impianti eolici nel Savonese ho anche presentato più interrogazioni parlamentari, con tanto di diretta televisiva nazionale” continua l'esponente del Carroccio, sottolineando come l'attività del suo partita sia stata “determinante per fermare concretamente diversi progetti di impianti eolici, che in provincia di Savona non si devono più fare”.

“Inoltre - aggiunge - vorrei far presente ad Arboscello che il sottoscritto ha costituito l'intergruppo parlamentare per bloccare la realizzazione indiscriminata di impianti eolici a livello nazionale e che soltanto un singolo parlamentare del Partito Democratico, che invece risulta non essere pervenuto, ha aderito a tale intergruppo”.

Non manca quindi una nota di sarcasmo nella polemica alla posizione del Pd sull'argomento: “Se Arboscello vuole proprio iniziare a occuparsi della materia gli invierò volentieri il numero telefonico di Elly Schlein in modo che possa attivarsi con lei per fare cambiare l'idea favorevole del Pd in merito alla realizzazione di nuovi impianti eolici, inclusi quelli progettati per il Savonese. Infine, ricordo ad Arboscello che tutta la problematica degli impianti eolici che impattano sui nostri territori deriva anche dall’invenzione del cosiddetto ‘Green deal’ che finora ha fatto disastri, ma di cui il Pd si è innamorato anche a livello europeo”.