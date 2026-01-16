Rigassificatore a Vado, Dario Ghezzi (Lega): "La Regione dice no, la verità è venuta a galla"

"Nelle ultime ore la notizia che, in una lettera inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dal presidente della Regione, Marco Bucci, nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, la Regione Liguria ha confermato la sua contrarietà al ricollocamento del rigassificatore al largo di Vado Ligure. Quando sembrava che tutto fosse perduto e alcuni esponenti locali del Pd diffondevano calunnie e falsità, la verità, prima o poi, viene sempre a galla".

Lo afferma in una nota Dario Ghezzi, commissario della Lega in provincia di Savona e vicesegretario regionale.

"Solo la Lega - prosegue -, anche questa volta, si è dimostrata coerente negli intenti e nei comportamenti, sia a livello istituzionale che sul territorio. Un ringraziamento all’assessore Ripamonti e alla consigliera Sara Foscolo per il lavoro svolto in questi mesi, senza clamori o teatrini, con l’unico obiettivo - conclude - di proteggere il nostro splendido territorio".