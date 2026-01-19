Un pasto e la scuola per 300 bambini dello Zambia: raccolti a Varazze 6600 euro

Continua l’azione del gruppo di preghiera “Regina della Pace” a sostegno di Mary’s Meals, e Varazze risponde ancora una volta con generosità.

"Anche la terza raccolta fondi si è conclusa con cinque mesi di anticipo, raggiungendo l’obiettivo di 6.600 euro. Un risultato straordinario che permetterà a 300 bambini della Kaponga Hills Primary School in Zambia di avere garantiti un pasto quotidiano e la scuola per un intero anno scolastico. Con un gesto semplice ma potentissimo: 22 euro al giorno possono davvero cambiare il futuro" dice il Sindaco Luigi Pierfederici.

Mary’s Meals è un’organizzazione benefica internazionale che offre un pasto nutriente al giorno ai bambini più poveri, permettendo loro di frequentare la scuola. Fondata nel 2002 da Magnus MacFarlane-Barrow, è oggi attiva in tutto il mondo grazie all’impegno di volontari e comunità locali.

"Varazze è diventata nel tempo un punto di riferimento in Italia per questa realtà, grazie a un forte impegno comunitario che ha portato anche all’adozione di scuole, come quella in Zambia, e all’organizzazione di momenti importanti di condivisione, tra cui la visita del fondatore nel marzo 2024, con un incontro pubblico molto partecipato - prosegue il primo cittadino varazzino - Un esempio concreto di come la solidarietà, quando nasce dal basso, sappia arrivare lontano"

"Chi desidera continuare a dare una mano può farlo attraverso le donazioni o partecipando alle iniziative locali di raccolta fondi. Grazie Varazze, per essere una comunità che non smette mai di prendersi cura degli altri" conclude il Sindaco.