Forte vento e i bidoni finiscono in mezzo alle strade a Savona: nasce il trofeo "Scansa il mastello"

"1º Trofeo Città di Savona. Scansa il mastello". Sta circolando nelle ultime ore sui social e nelle chat WhatsApp la foto ironica su un fantasioso trofeo automobilistico con tanto di pubblico per le strade di Savona con un'auto che "dribbla" i bidoni dei rifiuti che proprio in queste ore nella città della Torretta stanno volando da una parte all'altra a causa del forte vento.

Un problema non di poco conto visto che il rischio che colpisca automobilisti e soprattutto motociclisti e ciclisti è molto alto. C'è da dire però che è una criticità che in una città (e in una provincia/regione) dove il vento da sempre ne fa da padrone non facilmente risolvibile. Soprattutto quando le raffiche raggiungono, come successo proprio stanotte, i 74 km/h.

Nel frattempo sui social si stanno susseguendo i post ironici e critici contro Sea-S corredati da diverse foto di mastelli ribaltati e finiti in mezzo alle strade.