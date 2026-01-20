Referendum giustizia, a Savona si costituisce il Comitato del no: "Riforma inutile e dannosa, salviamo la democrazia"

Con il motto "Fermiamo la Legge Nordio. Salvaguardiamo gli equilibri della nostra democrazia. Salviamo la nostra democrazia", ieri sera, presso la sede della Cgil di Savona, si è costituito il Comitato savonese della “Società civile per il no al Referendum costituzionale”, composto da oltre 30 associazioni, partiti, sindacati e più di 100 personalità del territorio, in rappresentanza della società civile diffusa su tutta la provincia.

"Si tratta di una riforma inutile e dannosa, perché non risolve i problemi della giustizia e scardina i pilastri sui quali si basa la nostra democrazia, come il principio del controllo tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La giustizia ha molti problemi — processi lenti, mancanza di personale, ecc. — che non saranno risolti dalla riforma, la quale invece comporterà un triplicamento dei costi di gestione", spiegano i promotori.

Al Comitato aderiscono: Cgil, Arci, Anpi, Aned, Auser, Federconsumatori, Sunia, Acli, Linea Condivisa, Emergency, Pd, Udi, Rifondazione Comunista, Più Europa, Possibile, Sinistra Italiana, Comitato Acqua Bene Comune, Attac, Pd savonese, Il rosso non è il nero, Libera, PCI Federazione di Savona, Europa Verde, Ubik Savona, Circoli Italia/Cuba di Celle e Savona, Associazione di tutela dei consumatori Ius Civis, Noi per Savona, Cub Savona - Val Bormida e Medicina Democratica.

La raccolta di adesioni è aperta a tutta la società civile, che può contattare il Comitato al numero 3355308200.