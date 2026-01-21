Giorno della Memoria, seduta solenne in Consiglio regionale

Domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 11, nell’aula del Consiglio regionale Sandro Pertini, si svolgerà la seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria.
La seduta sarà aperta da Stefano Balleari, presidente dell’Assemblea legislativa, seguirà l’intervento di Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma.
Dopo la relazione di Mari Venezia si svolgerà la premiazione degli studenti di scuola media superiore vincitori della 18 esima edizione del concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”, organizzato dal Consiglio regionale.
La cerimonia rientra fra le iniziative previste dalla Legge regionale n.9 del 16 aprile 2004 per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni nei lager nazisti.